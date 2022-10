Aurore Tourneur, excédée par la grève d'Hygea, a fait appel à une société privée pour effectuer la collecte à Estinnes : "La facture de 4500 €, on va leur envoyer"

Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre Aurore Tourneur et l'intercommunale Hygea. La semaine dernière, la grève sauvage des éboueurs à Manage avait déjà eu lieu le jour où la collecte aurait dû être effectuée à Estinnes. Et cette semaine, rebelote. Pour la deuxième semaine d'affilée, la collecte n'avait pas lieu et avec le mouvement de grève qui continue, pas de rattrapage possible cette fois. Aurore Tourneur, bourgmestre d'Estinnes, a décidé, comme son homologue et voisin de Quévy, de faire appel à une société privée pour effectuer la collecte de cette semaine. "On ne pouvait pas se permettre de laisser des ordures sur la voie publique", nous a confié la bourgmestre. "Ils n'ont pu ramasser que les sacs verts, c'est-à-dire les déchets organiques car eux aussi manquaient de personnel. Ils ont fait ce qu'ils ont pu dans une commune et des rues qu'ils ne connaissaient pas."

Mais faire appel à une société privée représente un certain coût. En l'occurrence, 4500 euros. "Nous enverrons la facture à Hygea. Car trop, c'est trop. Le ramassage des ordures est un service public. Et dans cette expression, il y a le mot "service". J'estime qu'il est de leur devoir de le rendre aux citoyens qui, finalement, payent pour ça. La situation actuelle n'est pas acceptable."

Et ce, selon la bourgmestre d'Estinnes, "quelles que soient les revendications des travailleurs d'Hygea. Avant de partir en "va t'en grève" comme ils l'ont fait ces deux dernières semaines, il me semble qu'il y a un certain protocole à suivre entre les syndicats et la direction avant de prendre les citoyens en otage."

Il y a quelques mois, la commune d'Estinnes avait ris ses renseignements pour quitter l'intercommunale. "Un jour ou l'autre, les communes ne voudront plus de cette intercommunale et, même si on en est encore loin, les travailleurs risquent de se retrouver au chômage ! Mais quitter l'Hygea, c'est quelque chose de très compliqué. On réfléchit cela dit à Estinnes à des solutions qui pourraient être hybrides, entre le public et le privé."

Ce vendredi matin le site d'Hygea Manage était toujours à l'arrêt ce qui a provoqué de fortes perturbations dans les collectes prévues à Seneffe et à Binche. Dans cette dernière commune, la collecte a tout de même pu avoir lieu dans le centre-ville.

Dans la région de Mons-Borinage, seule la collecte de papiers-cartons a pu avoir lieu à Quévy ce vendredi matin mais des tournées de rattrapage seront tout de même organisées ce samedi à Quévy, Colfontaine et Frameries.