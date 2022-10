Accueil Régions Centre Binche : le conseiller communal Benoit Deghorain (Les Engagés) rejoint le MR Le conseiller, membre de la coalition MR-CI qui est dans la majorité avec le PS, ne quitte pas cette dernière, il change simplement de parti. Th.D. ©FACEBOOK

Après de nombreuses années de militantisme au PSC puis au cdH (élu local, candidat régional, ancien Vice-président de la Fédération cdH de Thuin, etc.), le conseiller communal binchois Benoit Deghorain a décidé de quitter « Les Engagés » et de rejoindre le MR de Binche. "Cette décision est le fruit d'une longue réflexion menée d'ailleurs avec mes proches. Avec tout le respect pour les personnes en place", a commenté l'intéressé. "J'avoue que je ne me reconnaissais plus dans le projet des Engagés. De longue date, je me sens plutôt nostalgique du PSC. La transition vers le « cdH » ne m'avait...