La Louvière : le Village des Innovations culinaires prend ses quartiers au Cora

Pour sa première édition, « Le village des Innovations » regroupera une dizaine de start-ups dynamiques et inspirantes qui proposent des produits inscrits dans les nouvelles tendances de consommation alimentaire. Petit plus non négligeable, ces start-up sont belge ! "En organisant cet événement, Cora veut se montrer innovant et moderne et toucher un plus large public que celui qui est habitué à se rendre au Cora pour faire ses courses", explique Thomas Eeckhaut, chargé de communication. "Cette action permet aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs idées. Une démarche qui répond aux besoins de la société actuelle qui cherche de plus en plus à se nourrir de façon plus saine."

©Cora





Parmi les start-up présentes ces 14 et 15 octobre, The Cool Beans Foods vous feront découvrir des légumineuses fraiches et cuisinées dans des plats prêts à l’emploi, une autre manière de consommer des protéines…

The Mocktail Club propose quant à lui une série de boissons sans alcool fabriquées avec des ingrédients durables sélectionnés avec soin.

©Cora

Vous pourrez également goûter à toute une gamme de produits qui mettent les... insectes à l'honneur.

Pour sélectionner ces start-ups, l’équipe dédiée au projet chez Cora a fait appel à des incubateurs de start-ups, comme notamment « ID2Food by Cap Innove », situé à Nivelles ou le FoodLab « Proef ! » situé à Schellebelle. Cora a également noué des contacts avec certaines start-ups lors du salon Tavola dédié aux professionnels de l’alimentation. D’autres contacts ont également été pris via la centrale d’achat du groupe.

Le Village des innovations culinaires sera présent ces vendredi et samedi entre 10 et 18h au Cora La Louvière.