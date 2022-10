La Louvière : policier, pompier, musicien,... il y en aura pour tous les goûts ce samedi à l'occasion de Place aux Enfants

Comme un peu partout en Wallonie, ce samedi, l'événement annuel Place aux enfants se tiendra à La Louvière. L'occasion pour de nombreux enfants, durant toute une journée, de découvrir et/ou de s'initier à une dizaine de métiers différents, de quoi susciter des vocations.

Parmi la dizaine de corps de métier ou d'institution qui participeront à cette action, l'asbl Rock en Stock qui fera entrer les enfants dans les coulisses d'une véritable salle de concert. "L'idée sera de montrer aux enfants comment on organise un vrai concert, du début à la fin", nous explique Angelo Cristofano, responsable de l'asbl. "Accueillir des enfants fait partie des valeurs de l'asbl et nous avons tout de suite accepté de participer à l'action. Nous allons montrre tous les aspects ainsi que les différents métiers qui permettent l'organisation d'un concert. Car derrière les musiciens qui prennent toute la lumière, il existe tout un tas de métiers de l'ombre comme le régisseur, l'ingénieur son ou celui dédié aux lumières..."

En outre, les enfants pourront tâter un peu des instruments. "L'asbl possède sa propre école de musique et son directeur sera présent pour initier les enfants directement à certains instruments."

Située sur la chaussée Paul Houtart, la salle "Le Stock" peut accueillir 300 personnes et a vu se produire sur sa scène de nombreux artistes belges et internationaux comme BJ Scott, Machiavel, des cover-bands etc... "Entre autres, nous accueillerons prochainement Ian Gillan, le batteur de Deep Purple !"

En plus de la salle de concert, les enfants participant à Place aux Enfants visiteront les locaux de la police, la caserne des pompier, la maison de repos des Aubépines, le Conseil Communal fictif,