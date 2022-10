Transfert d’une puéricultrice de l’école de Gottignies vers celle de Thieu : "nous sommes obligés de le faire"

De nombreux parents d’élèves se sont rendus au conseil communal du Roeulx ce 10 octobre pour protester contre une décision de la commune concernant l’école de Gottignies. Alors qu’une puéricultrice et une enseignante y étaient présentes l’année dernière en temps plein, la commune a eu l’autorisation d’engager une enseignante supplémentaire, à mi-temps, suite à l’obtention de 21 élèves. Pour respecter l’équité entre les deux écoles, la puéricultrice a donc été placée à Thieu. Une décision qui ne plaît pas aux parents.

"Il y a quatre ans, l'école de Gottignies a pu rouvrir grâce à un nouveau projet pédagogique. Le succès est tel que l'école continue d'accroître son nombre d'élèves à plus de 20 enfants permettant le recrutement d'une nouvelle enseignante à mi-temps. Cette décision entraine cependant le transfert de la puéricultrice de Gottignies vers l'école de Thieu. Sa présence est pourtant nécessaire compte tenu du nombre d'enfants en bas âges présents dans l'école", indiquent les parents d'élèves de l'école de Gottignies.

Habitués à ce système d’encadrement, les parents n’acceptent donc pas le nouveau schéma et pourtant, ils n’ont pas vraiment le choix. La commune du Roeulx ne prend en effet pas en charge les salaires des enseignants mais bien la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette dernière demande cependant une équité entre les différentes écoles de l’entité, obligeant un transfert de personnel vers l’école de Thieu.

"J'ai contacté le service juridique du conseil d'enseignement des communes et provinces pour voir s'il était possible de respecter la volonté des parents. Cela n'est cependant pas le cas. Nous ne pouvons pas avoir 2,5 membres du personnel à Gottignies (deux temps plein et un mi-temps) pour 21 élèves et un seul temps plein pour Thieu. Nous avons donc transféré la puéricultrice à Thieu pour respecter l'équité demandée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si nous ne la respectons pas, la puéricultrice risque d'être mise en porte-à-faux", confie Jean-Francis Formule, échevin de l'enseignement au Roeulx.

Bien que cette décision ne puisse être changée, la qualité de l'enseignement au sein de l'école de Gottignies ne sera pas moindre, bien au contraire. "Le recrutement d'une nouvelle institutrice est une bonne nouvelle. C'est un peu la base de l'enseignement. Les parents voulaient simplement garder leurs habitudes mais ce n'est pas possible. Ils nous ont également demandé de financer une autre puéricultrice sur fonds propres pour garder le schéma de cours précédent mais vu la crise actuelle, nous ne pouvons pas nous le permettre", conclut Jean-Francis Formule.