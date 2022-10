La Louvière : 18 artistes rendent hommage à Pol Bury au Château Gilson

Depuis le week-end dernier et jusqu'au 11 décembre prochain, les visiteurs du Château Gilson à La Louvière pourront découvrir un florilège d'oeuvres réalisées dans le cadre du centenaire de la naissance de Pol Bury, célèbre peintre et sculpteur louviérois.

Pol Bury, artiste louviérois aux multiples talents, est né il y a 100 ans. Décédé en 2005, il a marqué de nombreux artistes de la région dont les membres du groupe Quinconce, une association d'artistes de la région du Centre née en 1993.

Pour célébrer le centenaire de la naissance de Pol Bury, les membres du groupe Quinconce ont proposé de créer des oeuvres inspirées de l'artiste louviérois. Un clin d'oeil aux sens multiples allant de la gravure à la sculpture en passant par la photographie ou la peinture. "De mon côté j'ai réalisé trois petites peintures sur base de la rencontre entre Pol Bury et Ionesco", nous a confié Daniel Pelletti, membre fondateur du groupe Quinconce. "Les autres artistes du groupe ont travaillé de la même manière, en s'inspirant de la vie de Pol Bury plutôt qu'en se laissant influencer par son art. Un artiste qui a vraiment marqué l'histoire de l'art belge et qui est passé progressivement de la peinture à la sculpture. Le tout en rajoutant du mouvement, de la vie dans ses oeuvres, ce qui en a fait un maître de la cinétique. D'abord de façon mécanique puis en utilisant l'eau comme vecteur d'énergie."

Ils sont donc dix-huit créateurs à poser sur son œuvre polymorphe un regard critique, ou ironique, ou admiratif, ou reconnaissant ou nostalgique. Chacun use de sa technique pour dire ce que le temps a laissé dans les mémoires de la création, dans le sillage du sculpteur le plus célèbre de la région. "Je dis toujours qu'une oeuvre d'art doit être saisie dans on immédiateté, qu'il ne faut pas passer trop de temps à l'analyser. Pol Bury avait réussi à saisir ce sens du mouvement dans ses oeuvres en passant de la peinture à la troisième dimension. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous les membres du groupe."

Au Château Gilson, jusqu'au 11 décembre prochain et outre les oeuvres de Daniel Pelleti, les visiteurs pourront découvrir des créations originales de Pol Authom, Bernard Bacq, Marine Balthazar, Alain Breyer, Etienne Colas, Helga Dejaegher, Claude Foubert, Véronique Hoet, Jacques Iezzi, Claire Kirkpatrick, Jean-Pol Lété, André Navez, Rosa Pardo, Serge Poliart, Jacques Pyfferoen, Pierre Staquet ou encore Sandrine Zanatta.

Infos : https://www.cestcentral.be/expositions