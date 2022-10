Un trio 100% féminin à la tête du BNI Binche Plus Oultre (Vidéo)

Le Business International Network (BNI) de Binche Plus Oultre fête ses cinq ans d'existence cette année et, pour les six prochains mois, sera géré par un trio 100% féminin.

Mais d'abord, qu'est-ce que le BNI ? La réponse vient de la bouche de René Robert. "Le BNI est un réseau qui a pour objectif pour les entrepreneurs, les indépendants, les professions libérales, de développer leur chiffre d'affaires en participant à des réunions hebdomadaires", explique celui qui est directeur régional du BNI pour le Hainaut. "Nous avons créé dans de nombreuses communes des bureaux régionaux du BNI. Le but est vraiment de permettre à ces indépendants d'agir en réseau chacun les uns pour les autres, un peu comme s'ils étaient les délégués commerciaux des autres. Le réseau BNI a également pour objectif de permettre à se développer notamment au niveau des techniques de networking qui ne sont pas données à tout le monde. Savoir se vendre, cela s'apprend, ce n'est pas forcément inné."

©Th.D.





Dans un BNI, on parle affaires mais la convivialité est une donnée qui est importante pour a trentaine de membre du BNI binchois. "On se réunit toutes les semaines de manière à garder le contact le plus régulièrement possible", explique Julie Lambion, ingénieur civile indépendante, qui vient d'être élue, pour une période de six mois, présidente du BNI de Binche Plus Oultre. "Une bonne entente entre nous est essentiel car chacun est, en quelque sorte, le délégué commercial de l'autre et donc pour bien défendre le business des uns et des autres, il faut bien le connaître. C'est pourquoi, lors de chaque séance, nous nous présentons presque comme si c'était la première fois qu'on se voyait."

La formule du BNI, c'est un peu une formule win-win. "Les membres font la promotion de chacun des autres membres ce qui génère parfois la signature de gros contrats. Chaque corps de métier n'est représenté que par une personne de façon à éviter toute concurrence malsaine et on s'entend tous très bien."

Mais qui dit BNI dit aussi demande de résultat. "On ne se fixe pas d'objectif à proprement parler mais il y a une obligation d'être actif et de participer à l'effort collectif pour les autres. En moyenne l'année dernière, chacun a généré pour les autres un chiffre d'affaires de 97.000 euros ce qui est vraiment un très bon chiffre."

Avec Aurélie Flament, architecte, et Charlotte Hallez, qui travaille dans une entreprise de leds, Julie Lambion forment un comité 100% féminin. "On n'a pas fait campagne, c'est juste le comité précédent qui a proposé mon nom entre deux autres. On est élu pour une période de six mois et ce sont surtout des charges administratives qui nous attendent."