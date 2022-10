Nouveau stade à La Louvière : la décision tombera avant la fin de l'année concernant le projet de la RAAL

En mai dernier, les dirigeants de la RAAL déposaient la deuxième mouture de leur projet de stade qui avait coincé la première fois à cause de plusieurs points critiques dont la fameuse clause Orban qui exigeait que toute activité effectuée sur ce site devrait être disponible au plus grand nombre. Clause qui n'était, selon la Ville, pas respectée par le premier projet de la RAAL.

Les dirigeants du club louviérois ont donc revu leur copie et attendent depuis presque six mois la décision de la Ville qui bien qu'ayant jugé recevable le nouveau projet, doit encore prendre sa décision. "Nous avons discuté à plusieurs reprises avec les autorités communales sur des certains éléments de notre projet et ces discussions se sont révélées positives", nous explique Toni Turi, CEO du club. "Nous attendons maintenant avec impatience la décision du jury qui nous permettra d'avancer... ou pas."

Un jury constitué de deux politiques louviérois, en l'occurrence Olivier Destrebecq pour l'opposition et Didier Cremer pour la majorité, de fonctionnaires mais aussi des ambassadeurs de LLO50. "Le dernier membre du jury, celui de la minorité, a été désigné lors du dernier conseil communal", nous a expliqué Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière qui nous a confirmé que le climat était bon entre les différentes parties. "Le jury se réunira probablement dans le courant du mois de novembre et rendra son rapport au Collège dans la foulée. Nous déciderons ensuite si les requérants pourront entamer les démarches pour la suite."

Un nouveau stade, c'est un élément vital pour le club de la RAAL. "Nous espérons qu'il pourra être prêt pour 2025, au plus tard 2026, et pour l'instant, nous sommes encore dans les délais", estime Toni Turi. "Les résultats sportifs influenceront aussi notre impatience à débuter les travaux mais encore une fois, nous attendons la décision officielle du jury et sommes optimistes pour la suite."