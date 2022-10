50 véhicules contrôlés à la frontière par la police de Binche-Anderlues/Lermes

Le 11/10/2022 entre 13h et 21h, un contrôle routier transfrontalier a été organisé par les services de la Zone Binche-Anderlues/Lermes en collaboration avec la Police Nationale Française.

C'est dans le cadre d'accords internationaux, plus particulièrement avec la France, que les Polices Belge et Française sont amenés à unir les forces pour assurer la sécurisation générale des communes proches de la frontières. Ainsi, la nouvelle zone de police que forment actuellement celles de Binche-Anderlues et Lermes, sera amenée dans le futur à effectuer des contrôles réguliers aux frontières.

Dans ce cadre, mardi dernier, une opération inédite a été réalisée par les agents de police belges en collaboration avec leurs homologues français. 41 véhicules ont ainsi été contrôlés ainsi que 49 personnes.

Deux véhicules se trouvaient en infractions au contrôle technique, deux en défaut d’assurance ainsi que deux conducteurs français se trouvaient sous l’influence de l’alcool et une perception immédiate de 1260 euros a été exigée.

Ce type d'action transfrontalière n'était pas qu'un one shot et les contrôles seront réguliers à l'avenir.