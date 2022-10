Grèves à Hygea Manage : "Les pistes proposées par la direction vont dans le bon sens"

Une réunion réunissant syndicats et direction d'Hygea a eu lieu ce lundi et des propositions concrètes ont été faites pour débloquer une situation qui avait causé de nombreux soucis de collecte ces derniers jours.

Ce lundi matin, après trois jours consécutifs de grève, les collectes ont pu recommencer au départ du centre de Manage. Durant une bonne partie de la journée, des négociations ont eu lieu entre la direction, les partenaires sociaux, les syndicats et le président du conseil d'administration.

Des négociations qui ont eu trait au prix de chèques repas et à une augmentation des frais de déplacement. "Les propositions faites par la direction, concrètes et chiffrées, ont été entendues par les différentes parties", nous a confié Stéphane Rybcsak, Secrétaire délégué adjoint à la CGSP. "Elle vont dans le bon sens selon nous mais la décision de continuer ou pas les actions revient aux travailleurs. Ces propositions seront tout d'abord soumises au conseil d'administration qui a lieu ce mardi et, ensuite, seront expliquées aux travailleurs mercredi."

L'autre souci, propre au site de Manage, concerne les problèmes de management et sera étudié plus sur le long terme. "Nous sommes actuellement en pleine finalisation du nouveau plan de collecte pour plusieurs communes et ce souci fera l'objet de futures négociations. Du côté des syndicats, nous avons en tout cas la volonté d'avancer."