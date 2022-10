Huit projets retenus et soumis au vote des citoyens au Roeulx

Le concept de budget participatif laisse la chance aux citoyens de voir leur projet être réalisé au sein de leur commune. La Ville du Roeulx a décidé de passer le cap en laissant ses habitants déposer des projets jusqu’au 30 juin. 11 ont finalement été soumis et huit projets ont été retenus. Une enveloppe de 50 000 euros est disponible pour leur mise en œuvre.

Plusieurs projets concernent la mobilité. Un citoyen a eu l’idée de proposer de limiter la vitesse en centre-ville à 30 km/h comme c’est déjà la cas dans d’autres communes comme Mons. La mobilité douce est également concernée puisqu’un projet de liaison cycliste ou piétonne entre Ville-sur-Haine et Le Roeulx a été proposé.

D’autres projets sont intimement liés à la mobilité douce comme la création de bornes de recharge pour véhicules électriques. La mise en place d’une plateforme de covoiturage a également été soumise à l’analyse des autorités communales.

Au niveau des aménagements, pas mal de projets sont également en lice pour tenter d’obtenir une partie du budget alloué à la participation citoyenne. Skatepark, ludothèque, plateforme de covoiturage et mise en place de bancs publics dans les campagnes rhodiennes font l’objet de propositions.

Enfin, un projet d’embellissement des façades et pas de porte de maisons complète la liste des 11 propositions à analyser par la commune. Cette phase d’analyse prendra fin le 11 septembre prochain. Les citoyens pourront alors savoir si leur projet a été retenu ou pas.

"Nous voulons maximiser la participation citoyenne, la renforcer, pour que les citoyens se sentent écoutés et saisissent cette opportunité de proposer des idées. C'est un peu le travail quotidien de l'administration et du politique. Le budget participatif est un véritable outil démocratique où le politique se rapproche des attentes des citoyens et où le citoyen peut s'exprimer sur ce qu'il estime primordial dans la gestion communale", conclut Virginie Kulawik, échevine au Roeulx.