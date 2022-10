Braine-le-Comte : le début des travaux de rénovation de la Grand’Place prévu en 2025

Les plans de la future Grand’Place de Braine-le-Comte ont quelque peu changé. Après une question posée par le groupe Ensemble lors du conseil communal de ce lundi, l’échevin Léandre Huart en a dit plus sur les avancements de cet important dossier dont des subsides ont été confirmés par la Wallonie il y a quelques mois de cela.

"Nous n'avons plus de nouvelle du projet de rénovation de la Grand'Place. Pouvez-vous nous fournir les informations sur l'évolution du dossier ?", se demande Christiane Ophals, conseillère communale Ensemble. "La tutelle a-t-elle validé l'évaluation de la ville comme quoi il n'y avait pas de modification substantielle du marché public faisant suite à l'ajout au projet initial de la transformation du parc de la crèche en parking avec un budget de marché défini initialement à 1,8 million d'euros et estimé aujourd'hui à 4 millions d'euros ainsi qu'avec une localisation concernant uniquement la Grand'Place initialement et actuellement étendu au site du parc de la crèche sur le site des Dominicains. Le fait de s'inscrire sur 2 sites différents distincts pose-t-il problème ? La transformation d'un parc en centre urbain en parking engendre-t-elle des réticences de la part de la région ?"

Des questions auxquelles l'échevin de l'aménagement du territoire, Léandre Huart, a pu répondre. "Des modifications ont été apportées au projet suite au contexte nouveau et aux différents avis remis", répond-il. "Plusieurs travaux se sont adjoints comme, par exemple, la démolition de l'office du tourisme pour créer un espace vert. La création d'une zone de rétention d'eau et d'un parking provisoire ainsi que l'ajout de poches de parking au sein de l'espace de la Grand'Place et de bornes électriques se sont également ajoutés au projet. Le budget a donc dû être adapté incluant une marge de sécurité."

Deux dossiers distincts existent donc désormais puisque le parking provisoire n’est pas pris en compte dans le projet de rénovation de la Grand’Place. La tutelle n’a donc pas émis d’avis défavorable puisque le subside ne couvrira pas ce parking. Du côté de la Ville de Braine-le-Comte, on assure être en constante relation avec la Région wallonne pour suivre l’évolution du dossier. Les permis de ces deux dossiers lui ont d’ailleurs été soumis. Deux remarques ont ensuite été faites par la Région.

"La Région nous a demandé d'adapter l'agencement du parking provisoire et de conserver une uniformité dans les teintes utilisées pour les matériaux de voirie de la Grand'Place. Les deux dossiers ont donc bien été reçus. La procédure de permis est désormais en cours. Les travaux du parking provisoire devraient débuter dans le courant d'année 2024. Ceux de la Grand'Place suivront ensuite en 2025", conclut Léandre Huart.