Huit ans de prison pour des faits de mœurs intrafamiliaux dans la région du Centre

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a confirmé mardi une peine de huit ans de prison, prononcée le 4 avril dernier par le tribunal correctionnel division de Charleroi, contre un jeune homme coupable faits de mœurs (viols et atteinte à l'intégrité sexuelle) commis envers son frère et sa sœur. Les parents et la tante du prévenu et des victimes sont acquittés de la prévention de non-assistance à personne en danger, alors qu'ils avaient été reconnus coupables en première instance. Leurs avocats, Me Romain Bastianelli et Me Yves Demanet, avaient plaidé l'acquittement.

Les faits ont été dénoncés en 2020 par une assistante sociale qui suivait une jeune fille souffrant d'un retard mental. La jeune fille et son frère ont dénoncé l'aîné de la famille pour des abus sexuels dont ils ont été victimes durant quatorze ans. L'aîné a été décrit comme obsédé par le sexe, usant de pressions pour attirer les victimes dans sa chambre.

Le prévenu a comparu devant la cour alors qu'il est détenu sous surveillance électronique. Son avocat avait plaidé son acquittement, insistant sur le fait que les accusations n'étaient corroborées par aucun élément objectif.