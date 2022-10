Pénurie de carburant en France : les camions de Michel Logistics à Houdeng doivent se réorganiser

Ainsi, ils sont une centaine, les camions de Michel Logistics à Houdeng, à transiter par les routes hexagonales tous les jours ce qui demande de nombreux aménagements au quotidien. "L'ordre général est de tout faire pour ne pas devoir faire le plein en France", nous explique Didier Michel, directeur de la société familiale. "Cela demande une certaine préparation logistique au préalable car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps à la recherche d'une pompe. Pour les déplacements plus longs, on doit également planifier les réapprovisionnements mais on évite la France à tout prix."

Cette situation inquiète tout de même Didier Michel. "Cette problématique pourrait causer d'autres soucis sur le long terme comme les délais de livraisons qui pourraient ne pas être respectés. Il y a aussi la sécurité du personnel qui est en jeu car les aires d'autoroute sont pour le moment bondées de façon indirecte à cause de la pénurie."

Autre difficulté qui se pose à cause de la pénurie d'essence en France, celle liée au transport de fret lors des voyages. "Par exemple, si j'envoie un camion transporter de la marchandise à Toulouse, je dois dans l'idéal avoir quelque chose à ramener. Car rouler à vide, c'est perdre de l'argent. Déjà qu'à la base, ce genre d'opération n'est pas facile à réaliser en France, la situation actuelle rend les choses plus compliquées encore."

La Pénurie d'essence française est une épine de plus dans le pied d'un secteur qui fait le gros dos pour le moment. "Il manque, depuis des années, énormément de chauffeurs poids lourds et à cela s'est rajoutée la crise énergétique qui fait que les prix des carburants ont augmenté de façon incroyable ces derniers mois", explique celui qui est aussi vice-Président de la FEBETRA, la Fédération Royale Belge des Transporteurs. "Mais le secteur des transports est oublié par le Gouvernement. Or, même si je respecte les moyens de transport écologiques, le camion reste la meilleure option pour emmener une marchandise d'un point A à un point B. Si cela continue comme ça, on va droit vers un blocage complet de l'économie..."