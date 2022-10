Strada La Louvière : Wilhelm & co réclame 72 millions d'euros à la Ville, le procès débute ce jeudi

Ce jeudi débute le procès entre la Ville de La Louvière et Wilhelm | co. concernant la Strada, épique saga dont le premier épisode a été diffusé ils y près de 15 ans déjà.

Un nouvel épisode de la saga Strada à La Louvière débute ce jeudi et, probablement, il s'agira d'un des plus cruciaux de la saison puisqu'il relatera le procès qu'intente la société Wilhelm and co. à la Ville de La Louvière pour non respect de la convention signée entre les deux parties. Au casting, Jacques Gobert, bourgmestre de la Cité du Loup et Peter Wilhelm, directeur de la société bruxelloise qui avait remporté le marché concernant l'appel à projet lancé par la Ville en 2008 déjà.

Plusieurs rebondissements ont émaillé le fil conducteur de la saga depuis cette époque et une convention avait été signée en 2018 entre les deux parties. Dernier rebondissement en date, la Ville qui avait déclaré caduque cette convention sans oublier l'envie d'Imagix de s'installer à La Louvière. Or, la société Wilhelm & co, s'estimant lésée car ayant déjà déboursé des dizaines de millions d'euros dans le projet avait décidé de ne pas se laisser faire. Aujourd'hui, elle réclame plus de 72 millions d'euros ce qui correspond aux investissements déjà effectués auxquels se rajoutent le manque à gagner théorique réclamé si le projet avait abouti.

C'est à Mons, en trois phases d'ici le 27 octobre et devant le juge du tribunal de Première Instance que l'intrigue va se jouer.

Non invité au casting mais pourtant bien au générique, Xavier Papier (cdH+) ne cache pas son inquiétude face à ce procès qui s'annonce tendu. "Je suis d'autant plus inquiet qu'il ne s'agit pas d'argent privé mais bien d'argent public qui est en jeu", indique le conseiller communal d'opposition. "En l'occurrence, celui des citoyens louviérois et dans le contexte actuel, avec des finances au plus bas, un emprunt de 112 millions pour le plan Oxygène sans oublier la crise énergétique en cours, je me demande bien où la Ville trouverait cette somme, plus de la moitié du budget communal, si par malheur ce procès n'allait pas dans notre sens..."

Nous avons tenté, sans succès, de joindre Jacques Gobert pour le faire réagir.

La suite donc au prochain épisode mais la saison est loin d'être arrivée à son terme.