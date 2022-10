Décès suspect d'une octogénaire à La Louvière en juillet 2010 : la question d'un meurtre est posée

La cour d'appel du Hainaut a invité, mercredi, la défense d'un homme, acquitté en première instance d'un vol avec violence, à se défendre d'un vol avec meurtre comme circonstance aggravante. L'examen du dossier a été reporté au 22 février 2023. En première instance, V.C a été acquitté d'un vol avec violence commis à l'encontre de Jacqueline Goffin, 80 ans, retrouvée morte à son domicile à La Louvière, le 27 juillet 2010. Le décès, de cause naturelle au départ, est rapidement devenu suspect en raison de nombreux retraits bancaires effectués avec la carte de la victime.

L'autopsie a confirmé que Jacqueline avait été victime de coups, probablement le 18 juillet 2010 en soirée. Des retraits ont eu lieu dans la foulée. V.C a été suspecté car, en 2009, ce proche de la victime lui avait déjà dérobé sa carte bancaire. Joueur invétéré, V.C était endetté jusqu'au cou. Or, dès le 19 juillet, il s'est mis à dépenser de fortes sommes, en liquide, dans des salles de jeux.

Placé sous mandat d'arrêt pour vol avec circonstance aggravante de meurtre, le 11 octobre 2010, V.C avait été remis en liberté un mois et demi plus tard. La chambre du conseil n'avait pas retenu l'intention d'homicide. Le prévenu avait ensuite été renvoyé devant le tribunal pour un vol avec violence, et ce dernier l'avait acquitté.

Mardi, en appel, l'avocat général représentant le ministère public a demandé à la cour de réformer le jugement et de prononcer une peine de cinq ans de prison, vu l'ancienneté des faits. L'avocat général n'a pas requis le meurtre comme circonstance aggravante. Par contre, la question de l'intention d'homicide a été soutenue par les avocats des parties civiles, Me Discepoli et Me Wilmotte. La cour a décidé de poser la question du vol avec circonstance aggravante de meurtre.

Mercredi matin, Me Mayence, pour la défense, a manifesté son étonnement et a souhaité conclure sur cette question, rappelant que s'il s'agit d'un vol avec meurtre, c'est la cour d'assises qui est compétente. La cour a reporté l'affaire au 22 février 2023.