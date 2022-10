Fermeture de l'agence Belfius à Houdeng : la motion du PTB rejetée par le conseil communal

Pour le second conseil communal consécutif, Antoine Hermant s'est vu refuser la signature, par les membres du conseil communal, d'une motion qu'il voulait faire passer avec son parti, le PTB. Alors que la dernière fois, il s'agissait d'une motion concernant la crise énergétique qui, selon le bourgmestre, "n'était pas posée au bon niveau de pouvoir, cette fois il s'agissait pourtant bel et bien d'une problématique locale à savoir la fermeture prochaine et annoncée de l'agence Belfius d'Houdeng. "Il ne s'agit pas de la première banque qui ferme dans nos villages or, de nombreuses personnes éprouvent encore des difficultés à utiliser les nouvelles technologies pour s'adresser à leur banque sans compter l'absence de distributeurs pour y retirer du cash", estime le conseiller communal PTB. "Or, Belfius n'est pas n'importe quelle banque puisqu'elle est aux mains de l'état fédéral à 100% et donc, j'estime qu'en tant que ville, on doit tirer la sonnette d'alarme dans ce cas-ci et réagir."

Une fois de plus, la motion a été rejetée par les autres partis louviérois à l'exception du groupe cdH+. "Cette fois, il s'agit pourtant bel et bien d'une motion qui concerne nos villages ainsi que les citoyens les plus réfractaires aux nouvelles technologies", s'est exprimé le conseiller Michaël Van Hooland. "Si personne ne réagit lorsque des choses pareilles surviennent, alors, à quoi servons-nous ?"

Loris Resinelli (cdH+) a quant à lui émis l'idée d'installer des distributeurs de cash de type BATOPIN dans les villages afin de compléter l'offre actuelle de distributeurs.

Pour la majorité ainsi que le MR, cette motion ressemble trop à celle signée par l'ensemble des conseillers en février 2019 qui s'inquiétait de la disparition des agences bancaires. Elle a donc été rejetée.

Pour Antoine Hermant, il existe "un véritable danger dans ce conseil communal de sous-estimer l'influence que peut avoir une motion signée par la cinquième ville de Wallonie. Cette motion, c'était un signal aux différents niveaux de pouvoir par rapport à une situation qui ne nous convient pas. Les gens qui nous ont élus attendent de notre part qu'on se préoccupe de leurs problèmes les plus concrets et qu'on les répercute plus haut."