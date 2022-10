La Louvière : Xavier Papier (cdH+) voudrait le blocage des rémunérations des élus en 2023

Lors de la séance du conseil communal qui s'est tenue ce mardi, le conseiller communal Xavier Papier a proposé que les élus communaux renoncent à l'indexation de leurs rémunérations en 2023 afin de permettre à la Ville de faire des économies et de verser l'argent économisé à des associations caritatives. "Il s'agit d'un geste déjà effectué à d'autres niveaux de pouvoir", a précisé le conseiller de la liste cdH+. "C'est un geste politique mais pas symbolique car cela aurait du poids et cela rendrait les choses concrètes envers des associations qui luttent au quotidien contre la précarité et ce alors qu'on traverse cette crise énergétique tant bien que mal et que la situation va probablement s'empirer en 2023."

L'idée semble louable mais malheureusement, elle ne sera pas réalisable. "Le salaire des élus est décidé par décret et ils ne peuvent pas renoncer à leurs traitements même en partie car il est fixé par décret", a répondu Rudy Ankaert, Directeur Général d ela Ville de La Louvière. "Il existe des possibilités de réduction mais selon certaines conditions qui ne sont pas remplies dans ce cas-ci.""

Et au bourgmestre de renchérir sur les propos de son directeur général : "nous avons étudié la possibilité de raboter nos rémunérations d'une quelconque manière que ce soit mais ce n'est donc pas possible", a conclu Jacques Gobert en séance. " Mais je sais que la plupart d'entre nous le fait déjà mais je ne peux qu'encourager mes collègues du conseil communal à soutenir les associations, les ONG, bref tout ceux qui sont dans le besoin."