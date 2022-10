Seneffe : "Si la majorité ne tire pas le frein à main, la situation financière de la commune va se dégrader"

Ce lundi, la commune de Seneffe présentait sa 2e modification budgétaire de l'année. A l'exercice propre, le boni était de 512 000 euros tandis qu'au global, il était de 5,8 millions.

Malgré ces résultats globalement encourageants, Michaël Carpin (PS), pointait du doigts une situation pas si brillante que cela selon lui. "La situation financière de la commune se dégrade et si la majorité ne tire pas le frein à main, cela va s'accentuer", estime le conseiller communal.

Premier point qui inquiète le conseiller, les frais de personnel qui augmentent de 106 000 euros. "Selon nous ce n'est qu'un début car les multiples indexations de 2022 vont seulement avoir des effets en 2023 et cela va coûter beaucoup d'argent. En 2018, nous étions à 8 millions de frais de personnel alors que quatre ans à peine plus tard, on en est à 11 millions... En ce qui concerne les frais de fonctionnement, la hausse est également ciante sur les quatre dernières années et la crise énergétique que nous vivons actuellement ne va rien arranger. Pareil pour les frais de transfert. La dette, une des plus importantes de la région du Centre, est également importante. Dans ce cadre-là, il faudra probablement revoir à la baisse les projets pharaoniques que porte la commune. Nous sommes actuellement en pleine transition avant la crise annoncée de 2023."

Pour Bénédicte Poll, ces propos sont "alarmistes et très éloignés de la réalité des chiffres qui ne traduisent pas les dires de Mr Carpin. Le fait que les dépenses augmentent, c'est le cas pour tout le monde. Le constat, il est là. On arrive encore à présenter un budget à l'exercice propre en boni de 500 000 euros et un boni cumulé de 5,8 millions et des provisions de plus de 7 millions donc, selon moi mais surtout selon ces chiffres, le drame n'est pas encore à nos portes tandis que la dette diminue d'année en année et est même bien inférieure aujourd'hui qu'au temps où le parti socialiste était au pouvoir."