Braine-le-Comte : 785 000 euros de travaux prévus au rond-point de la Bosse pour lutter contre les inondations

Plusieurs quartiers de Braine-le-Comte ont été marqués par des inondations et d’importantes coulées de boue en juillet 2021. Pour que cela ne se reproduise plus, la Ville a depuis lors pris diverses dispositions, consacré des budgets et réalisé des études. Lors du dernier conseil communal, un nouveau projet a été voté à l’unanimité pour à nouveau lutter contre les inondations. Un budget d’environ 785 000 euros a, en ce sens, été consacré à la création de zones d’immersion dans le quartier du rond-point de la Bosse afin d’éviter les coulées de boue.

"Différentes zones ont été ciblées afin de permettre de réduire le ruissellement de l'eau en amont. C'est le cas du quartier du rond-point de la Bosse et de l'avenue du stade où nous avons pour objectif de réguler le débit en aval des eaux et d'en retenir les excédents grâce à ces zones d'immersion", indique Léandre Huart, échevin à Braine-le-Comte.

Un projet a donc été mis en place, s’articulant autour de plusieurs bassins de rétention d’eau qui fonctionnent en cascade depuis le fond de l’avenue de la Wallonie jusqu’à l’avenue du stade. La capacité de rétention d’eau y est de 5 288 m3. Complémentairement aux zones de retenue, des fascines seront installées le long de l’avenue du stade pour retenir la boue en cas de débordement des bassins. D’autres prendront également place le long des bassins et le long de la prairie située en amont.

"Un budget d'environ 785 000 euros est consacré au projet. C'est l'intercommunal Igretec qui se chargera de sa réalisation", poursuit Léandre Huart. "L'avantage du projet est qu'il sécurise le bassin versant venant de la N6 et qu'il sécurise également les maisons du quartier qui bénéficiaient déjà de fossés mais trop petits", conclut Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte.