Braine-le-Comte : un nouveau projet pour la Fosse Albecq

La Fosse Albecq avait beaucoup fait parler d’elle à Braine-le-Comte ces derniers mois et pour cause, un projet immobilier devait y prendre place. Un collectif citoyen du nom de "Jardin Albecq" était alors né pour contrecarrer les plans du promoteur et garder cet écrin de verdure pour en faire un jardin collectif ainsi qu’un lieu de rencontre multigénérationnel. Face à cette importante mobilisation, le promoteur avait décidé de se retirer. Les citoyens étaient donc en droit de se demander si le terrain, vendu par le CPAS de Braine-le-Comte, allait devenir propriété du collectif. La conseillère communale Ecolo, Anne-Françoise Petit Jean, a souhaité en savoir plus sur les plans pour la Fosse Albecq lors du dernier conseil communal.

"Aucun acheteur n'a fait d'offre à concurrence de 210 000 euros pour l'achat du terrain de la Fosse Albecq. Le promoteur a même publiquement annoncé qu'il renonçait à l'achat de celui-ci. Le collectif a, de son côté, rassemblé des fonds conséquents mais insuffisants pour atteindre le montant demandé pour l'acquisition du bien. Se pose dès lors la question : que va devenir cet espace ?", se questionne la conseillère.

"La Présidente du CPAS, membre du collège communal, dans une interview datée du 26 septembre 2022 s'est exprimée à ce sujet assurant rencontrer le notaire chargé de la vente le 28 septembre, qui fera un topo de la situation et des suites envisageables pour ensuite rencontrer les représentants du collectif Jardin Albecq, à leur demande. Je voudrais donc savoir où en est ce dossier ?"

La présidente du CPAS, Bénédicte Thibaut (Braine) a d’abord annoncé qu’un projet allait naître au niveau de la Ville et qu’une rencontre avec le collectif citoyen suivrait une fois toutes les informations reçues. De son côté, l’échevin Léandre Huart (Braine) en a dit plus sur les projets de la Ville pour l’avenir de la Fosse Albecq.

"Un second appel à projets a été lancé par la ministre Tellier suivant la même mouvance que celui de parc urbain", indique-t-il. "Cet appel à projets concerne le maillage vert et bleu s'articulant donc autour de la nature et du cycle de l'eau. Nous avons porté notre candidature le 9 septembre dernier avec comme ambition de renforcer les aménagements des maillages vert et bleu permettant de s'adapter aux changements climatiques. Notre projet permettra également de favoriser l'accès à la nature pour les citoyens et les acteurs locaux tout en garantissant une meilleure gestion du cycle de l'eau."

Concrètement, le projet s’articule autour de deux terrains. Le premier appartenant à l’asbl Champs des Possibles dont le déménagement des activités permettrait d’y organiser une zone d’immersion paysagère. La création d’un square axé sur la nature et le cycle de l’eau serait ainsi prévue. Le projet permettrait également de lutter contre les inondations. Les activités de l’asbl seraient alors déplacées vers la Fosse Albecq. D’autres éléments, impliquant la participation citoyenne, viendraient également s’ajouter.

Un projet qui a conquis les deux groupes d'opposition (Ecolo et Ensemble). "Nous avons été agréablement surpris d'apprendre que la ville va répondre à un appel à projet "maillage vert et maillage bleu" qui devrait impliquer le terrain Fosse Albecq et celui de l'asbl Champs des Possibles. Ceci rejoint notre souhait que les autorités communales encouragent les initiatives locales dans des projets citoyens de développements durables", confie le groupe Ensemble. "Nous plaçons en effet beaucoup d'espoir dans la rencontre entre le CPAS, l'asbl Champs des Possibles et le collectif Fosse Albecq, dans le cadre d'une réunion reportée à début décembre, moment où la ville sera plus avancée dans l'appel à projet."

Les résultats de l’appel à projets sont attendus à la fin novembre, début décembre. Il faudra donc s’armer d’encore un peu de patience avant de connaître le sort final de la Fosse Albecq.