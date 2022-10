La Louvière : "la fermeture de l'éclairage public la nuit est une source d'insécurité"

Dès le premier novembre prochain et ce jusqu'au 31 mars, les communes qui font partie de la Communauté Urbaine du Centre éteindront leur éclairage public entre minuit et 5h du matin. Une décision qui semble logique dans le contexte énergétique actuel mais qui inquiète le conseiller communal Alain Clément (PTB) qui a interrogé le Collège concernant les problèmes de sécurité que pourrait engendrer une telle mesure. "Les piétons, les gens qui travaillent dans cette tranche horaire, les services de secours, les sans abri pourraient souffrir d'un certain sentiment d'insécurité durant la nuit..." s'est inquiété le conseiller communal en séance du conseil communal. "Les gens risquent de ne plus du tout sortir dans ces heures-là, l'Horeca, déjà assez souffrant comme cela risque d'être impacté par cette mesure qui, d'après ORES, ne serait pas si économique que cela. L'idéal serait d'envisager de conserver des zones éclairées pour éviter tout type d'accident."

En réponse à Alain Clément, le bourgmestre s'est voulu rassurant. "Actuellement l'accord avec ORES est de couper l'éclairage de manière globale sur l'ensemble du territoire", a répondu Jacques Gobert. "Il faut aussi intégrer le paramètre selon lequel l'accord ne porte qu'avec ORES et qu'il se pourrait que les routes provinciales, qui dépendent donc de la Province, restent éclairées. J'ai interpellé ORES pour leur demander en quelles mesures il serait possible d'éclairer tout de même certaines zones en fonction du degré d'insécurité ressenti. Cela dépendra de plusieurs paramètres mais ce qui est certain c'est que dès que nous serons plus qu'attentifs dès le 1er novembre quant aux points qui pourraient être dangereux. Après quelques semaines, nous vérifierons si une éventuelle modulation de la mesure pourra être appliquée."