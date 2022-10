Le plan stratégique du domaine de Mariemont reporté à 2023

Cette semaine, le député du Centre, François Desquesnes, a interrogé la Ministre Céline Tellier au Parlement wallon sur le futur plan stratégique du Domaine de Mariemont. Le musée est un joyau de la Communauté française qui y a placé de très nombreuses collections (notamment en provenance de Raoul Warocqué) et l’écrin qui l’accueille est un parc classé exceptionnel par la Wallonie. Le Domaine est cogéré par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui souhaitent moderniser le musée, ses abords et son parc paysager. Pour réussir ce projet ambitieux, il est prévu de désigner un auteur de projet permettant de définir une stratégie globale de redéploiement avec différentes phases d’exécution.

En réponses aux questions précédentes du député François Desquesnes (mars 2022), les Ministres B. Linard et C. Tellier avaient donné des réponses précises annonçant qu’un accord sur le marché public de service devait tomber en avril et serait attribué en 2022.

N’ayant vu aucun avis de marché pour ce projet depuis bientôt 7 mois, le chef de groupe Les Engagés au Parlement de Wallonie s’est donc inquiété auprès de la ministre Tellier sur cet étrange silence. Dans sa réponse, la ministre a expliqué que la proposition de ce marché conjoint a reçu deux avis réservés successifs de la part de l’Inspection des Finances et qu’une rencontre avec l’Inspection des Finances venait d’être sollicitée.

Le chef de groupe des Engagés presse donc la ministre "de mettre les compétences nécessaires pour lancer un marché public qui soit validé par l'Inspection des Finances". Le marché ne pourra plus intervenir en 2022 et les crédits réservés (1 million d'euros) iront donc vers d'autres projets !

François Desquesnes a prévenu la Ministre Céline Tellier qu'il vérifiera si le budget 2023 contient bien les moyens permettant l'établissement de ce plan stratégique. "Le Domaine de Mariemont et son musée sont des atouts touristiques majeurs de notre région du Centre. Ils peuvent patienter encore quelques mois, mais plus des années !"