Insolite à Binche : Dégustez une raclette dans un tonneau installé dans le Parc communal !

Le mois de novembre est propice aux soirées au coin du feu, devant un bon film d'Harry Potter ou un conte de Noël ou encore, avec comme repas une bonne raclette ! L'Office du Tourisme de la Ville de Binche a bien compris ce principe et va l'adapter à sa sauce, le temps d'un week-end, en proposant un repas plus qu'insolite dans le parc communal. Les convives seront ainsi invité à déguster une bonne raclette traditionnelle dans un tonneau géant ! "C'est un tout nouveau concept développé par des jeunes entrepreneurs sonégiens qui nous ont proposés leur concept", explique Benjamine Jullien, directrice de l'Office du Tourisme de la Ville de Binche. "On a d'autant plus été emballés par le principe que cela fait un moment qu'on réfléchit à des dîners insolites comme celui-là."

Le tonneau sera ainsi installé dans le parc communal, à proximité du kiosque et du nouveau jardin. Il a une longueur de 3,5 mètres une hauteur de 2,5 mètres, une largeur de 2,2 mètre et il peut accueillir jusqu'à 8 personnes. "Le repas sera confectionné par le restaurant le Cul de Poule et les convives auront la possibilité de goûter au Ruffus. Il s'agit donc d'un projet 100% local, ce qui était important pour nous. En fonction du succès de l'événement, il se pourrait qu'il soit renouvelé ou même adapté puisque la société propose aussi des logements insolites."

Les 18, 19 et 20 novembre prochains, ne soyez pas surpris si vous apercevez un tonneau géant dans le parc.

Infos et réservations via l'Office du Tourisme mais ne tardez pas trop car les tonneaux se remplissent rapidement.