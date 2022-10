La Louvière : avant la construction de l'hôpital Helora, les citoyens pourront se réapproprier le site de Longtain (vidéo)

Depuis près de 100 ans et l'implantation à La Louvière des laminoirs de Longtain, les Louviérois n'avaient plus eu accès aux 12 hectares que constituent les friches laissées par l'industrie. Ce sera bientôt chose faite puisque Helora, outre la construction de son hôpital qui remplacera à terme le site actuel de Jolimont, va rouvrir prochainement le site au public. "L'hôpital ne sera pas fonctionnel avant 2029 mais en attendant, nous allons réhabiliter le site et permettre aux citoyens de le traverser soit à pieds soit à vélo en aménageant notamment des sentiers", nous explique Olivier Lequenne, directeur du projet des nouveaux hôpitaux pour Helora et le Groupe Jolimont. "Le site dispose de 5 entrées qui sont fermées depuis près de 100 ans. Ses réouvertures permettront une meilleure connexion entre les quartiers alentours. Le parc fait douze hectare mais l'hôpital en lui-même n'en occupera que deux. Il y aura bien entendu du parking mais il restait tout de même de la marge pour occuper l'espace restant."

©Th.D.





Une zone ludique est ainsi prévue du côté du terrain de foot et il y aura toute une réflexion sur la durabilité du site. "On va notamment planter et semer énormément de plantes mais aussi d'arbres aujourd'hui pour que cette végétation soit à maturité lorsque l'hôpital sera pleinement fonctionnel. Il y a aussi toute une réflexion autour du cycle de l'eau avec un ruisseau qui vient de Jolimont qui sera réorienté. Les écoles de La Louvière pourront notamment venir apprendre des choses sur le site. Certaines de ces fonctions vont perdurer pendant les travaux de l'hôpital et vont être conservées par après."

©Th.D.





C'est la société bruxelloise Reliefs qui a été chargée du réaménagement du site. "Ce n'est pas un projet de réalisation mais plutôt une identification du lieu et du quartier", précise Christophe Spehar, paysagiste. "Il s'agit d'une plaine, dégagée, qui peut bénéficier d'une belle lumière et sa fermeture brutale a coupé littéralement la connexion entre les différents quartiers qui l'entourent. On a pu notamment identifier des zones boisées qui n'avaient pas été industrialisées et qui n'ont pas été entretenues, laissant se développer une faune et une flore extraordinaire."

©Th.D.





Les habitants du quartier, invités au même titre que le personnel de l'hôpital à l'inauguration du site, se réjouissent à l'avance de pouvoir (re)découvrir les lieux. "Nous on a connu les hall de laminoir avec le bruits de l'usine et donc, nous sommes impatientes de pouvoir découvrir le site", expliquent Michèle et Filomena qui résident depuis toujours à proximité du site. "C'est un projet formidable car on va pouvoir se réapproprier les lieux et aller de quartier en quartier de manière agréable. Bien entendu, on a été triste lorsque les laminoirs ont fermés leurs portes définitivement car cela a engendré beaucoup de malheurs. Mais bon, c'est bien que le site puisse revivre comme ce projet le prévoit."

©Th.D.





Le temps que le projet s'affine et que les marchés puissent être lancés, et que les premiers travaux d'aménagement puissent être effectués, on en saura plus d'ici l'automne 2023 quant à la réouverture effective au public du site.