Braine-le-Comte : un projet ambitieux envisagé pour la réhabilitation du site Catala

Les projets ne manquent pas à Braine-le-Comte. Celui de la réhabilitation de la friche du site Catala fait sans doute partie des plus ambitieux. La Ville envisage en effet d’y implanter un centre administratif regroupant les administrations communale, du CPAS, des travaux, de la RCA, du PCS, de la jeunesse, etc. Pour financer l’ensemble des étapes du projet, représentant un budget total de 37,5 millions d’euros, plusieurs demandes de subsides seront soumises à la Wallonie.

"Nous avons effectué beaucoup de travail en coulisses pour réhabiliter le site Catala qui appartient à un privé", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "En 2021, nous avions d'ailleurs eu une réunion avec la Spaque pour dépolluer le site. Un appel à projets a ensuite vu le jour dans le cadre du plan de relance de la Wallonie visant à constituer une réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion de friches industrielles. Appel à projets auquel nous avons répondu."

Deux réflexions ont été menées par les membres du collège communal afin de réhabiliter la friche du site Catala. La première concernait les inondations. Il est en effet possible de recoudre un nœud à l’endroit de la friche en remettant la Brainette à ciel ouvert à cet endroit tout en créant un parc paysager d’immersion. La seconde possibilité était de créer ce pôle administratif regroupant l’ensemble des services de la Ville en un seul bâtiment. Un projet qui permettrait de faciliter la vie des employés communaux mais également des citoyens.

"Les bâtiments du service Travaux ainsi que du CPAS sont vétustes et ne répondent plus du tout aux normes énergétiques. La salle Baudouin IV est également extrêmement énergivore et il est compliqué de se stationner à proximité. Le projet de pôle administratif pourrait donc résoudre ces lacunes", poursuit Maxime Daye. "La Spaque se chargerait d'abord de dépolluer le site. Pour le financement, nous comptons sur l'appel à projets lancé par la Wallonie. Ensuite nous irions voir la ministre de l'environnement pour remonter la Brainette. Enfin, nous verrons auprès du ministre Collignon s'il est possible d'obtenir des subsides pour la création du pôle administratif."

Des discussions sont également en cours avec les propriétaires du terrain pour que la Ville en récupère le droit réel. Un aspect économique est également envisagé sur une partie du terrain. Un dossier on ne peut plus complet donc qui prendra du temps à se mettre en place et dépendra de l’obtention ou non de subsides.