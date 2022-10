La Louvière : un festival de fripes vintage ce dimanche

Depusi son installation en juillet 2021 dans le centre-ville de La Louvière, Fanny Blondiau, de la boutique de fripes Rursee voulait organiser son propre festival vintage. L'objectif, faire découvrir au plus grand nombre sa passion. "Quand je me suis installée, beaucoup m'ont dit qu'ils était heureux qu'enfin, une boutique de fripes s'installait à La Louvière", explique la jeune femme. "Les fripes, ce n'est pas que des vêtements de seconde main. On vient chez moi non seulement pour trouver des vêtements à moindre prix qu'en neuf mais aussi et surtout pur trouver la perle rare, LE vêtement qu'il vous faut à votre taille. Certains de ces vêtements rares peuvent avoir un prix plus élevé."

Ce qui fait que, comme la plupart des boutiques de vêtements neufs, qui ne constituent pas une priorité dans le budget et donc, Fanny a constaté une baisse de fréquentation de sa boutique ces derniers mois. "Les jeunes continuent à venir mais en effet, les adultes se font de plus en plus rares."

Ce dimanche donc, au Cercle Horticole de la chaussée Paul Houtart, Fanny organise son premier Random Vintage Festival. On y retrouvera toute une série de revendeurs de fripes mais aussi des spécialiste de l'upcycling (faire du neuf avec du vieux, NDLR) et des... tatoueurs et un poseur de gemmes dentaires. "En fait, cela fait longtemps que je voulais organiser mon propre festival du vêtement vintage. La présence de tatoueurs, c'est non seulement pour varier l'offre mais aussi parce que les deux mondes du tatouage et du vintage sont intimement liés, ils ont le même esprit."

Rendez-vous donc au Cercle Horticole, chaussée Paul Houtart 300, entre 11 et 17h. Un food truck ainsi qu'un bar truck seront présents.

Sinon, vous pouvez toujours aller faire un tour à la boutique Rursee, rue de la Loi 27, pour, qui sait, trouver la perle rare.