La crise a aussi des effets sur les banques alimentaires. Aux Petits Paniers du Coeur, à Trivières, on distribue de plus en plus de colis alimentaires tandis que les dons diminuent.

Les Petits Paniers du Coeur à Trivières : "On distribue de plus en plus de colis alimentaires malgré des dons en baisse" (Vidéo)

En 2021, les Petits Paniers du Coeur, qui dépendent des célèbres Restos du Coeur, ont distribué plus de 29 000 repas et la tendance est à la hausse. "29 0000 repas, c'est l'équivalent de 150 colis par semaine mais pour le moment et depuis le mois de mars, on en est à 170/180 colis par semaine, ce qui nous rapprocherait plus des 35 000 repas en un an", explique Maryvonne Duray, responsable de l'asbl qui célèbre cette année ses dix ans d'existence. "Toutes les semaines, de nouvelles personnes de tous les âges viennent pousser les portes de notre asbl. Beaucoup de personnes âgées, qui n'avaient pas droit auparavant à l'aide alimentaire sont contraints d'y avoir recours."

La faute aux deux crises successives dont nous ne sommes toujours pas sortis. "Durant la crise sanitaires, nos 26 bénévoles ont redoublé de travail non seulement pour préparer les colis mais aussi pour récupérer les dons et les distribuer, en porte à porte, aux nombreux bénéficiaires qui se manifestaient mais qui ne pouvaient pas, pour des raisons d'hygiène, venir chercher leurs colis. A un moment donné, on a distribué plus de 300 colis par semaine. C'était la folie. Certains passaient plusieurs jours par semaine au centre de distribution pour travailler, toujours bénévolement bien entendu."

Et depuis le début de la crise énergétique, c'est rebelote. "En plus des personnes peu habituées qui viennent chercher de l'aide alimentaire ici, neuf familles ukrainiennes venant de La Louvière ou Binche font partie de nos bénéficiaires réguliers."

Plus de bénéficiaires donc et plus de colis distribués mais pas forcément plus de dons. "Au contraire, on reçoit de moins en moins. Alors peut-être que notre fournisseur principal, à savoir Delhaize, calcule mieux ses stocks mais le fait est que nous recevons de moins en moins de dons. Nous sommes obligés d'acheter pas mal de produits. Nous avons également des accords avec des producteurs locaux chez qui nous nous fournissons. Nous faisons tout notre possible pour que nos colis soient le plus sain et le plus frais possible. Par exemple, nous avons rajouté des fruits dans nos paniers et évitons au mieux tout ce qui est surgelé."

Tous les vendredis matin, l'asbl Les Petits Paniers du Coeur confectionne des colis de produits frais, qui permettent à de nombreuses familles de, finalement, survivre.