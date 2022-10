L'énergie au coeur des préoccupations du budget 2023 de la Ville de Binche

Plus que jamais, l'énergie sera au centre des préoccupations du budget 2023 de la Ville de Binche. "Nous avons prévu une augmentation globale de 30% des dépenses énergétiques de la Ville", commente Laurent Devin. "Et au cas où cela ne serait pas assez, nous avons mis de côté une provision de 208 000 euros qui sera ajoute à celle de 307 000 euros effectuée en 2022. Le CPAS dispose également d'une poche énergétique et nous n'avons pas encore touché à celle liée au covid. Il est nécessaire d'agir ainsi car d'une année à l'autre, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. C'était ce qui il y avait de plus responsable à faire."

La crise énergétique va également forcer la Ville à s'y adapter concernant les investissements futurs. "Nous allons acquérir des véhicules électriques dont des vélos, nous allons pévoir de spréaux solaires pour les écoles, le relighting de la salle Saint-Albert et continuer le plan de remplacement des chaudières de s bâtiments communaux. Je pense que nous sommes obligés, par les temps qui courent, d'effectuer de tels investissements.""

En plus de la crise énergétique que personne ne peut nier, il faudra compter sur une augmentation impressionnante des frais de personnel (Ville de Binche, CPAS et police) de 4,5 millions d'euros et ce à cause de sauts d'index en perspective pour 2023. "

En plus, nous allons augmenter les chèques-repas d'un euro dès le 1er janvier 2023 et d'encore un euro supplémentaire au 1er janvier 2024

", continue le bourgmestre.

Bonne habitude de la Ville de Binche, les investissements dans les écoles vont continuer. Mais la plus grande partie du budget extraordinaire va aller dans le projet de rénovation du quartier de la Montagne dans le style de ce qui est en train de se terminer dans le quartier de la Régence. Les rues du Cerf, Saint-Ursmer, Lucien Roland et des Orphelins vont ainsi subir un gros lifting.

Un budget 2023 à l'exercice propre qui se solde par un boni de plus de 93.0000 euros et qui monte, au global, à un peu plus de 4 millions d'euros avec des investissements à l'extraordinaire de 11 millions d'euros. "Le tout sans toucher à la poche du citoyen car nous n'augmenterons aucune taxe. Un budget en boni, responsable et solidaire donc."

A noter que, malgré les rumeurs qui ont couru, la piscine réouvrira bien ses portes prochainement.