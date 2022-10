Les Incorruptibles ont 50 ans à Binche : "Nous sommes impatients de retrouver notre folklore"

En 1972, après un dernier Carnaval en compagnie des Indépendants, une des cagnottes (c'est à dire un groupe de gilles qui partage notamment le même costume le dimanche, ndlr) de la société décide de prendre ses distances et de créer sa propre société. Sous l'influence de Jo Tombal, premier président, et de quelques autres, les Incorruptibles étaient nés. "Je pense qu'ils ont choisi ce nom en référence à la série télé qui avait beaucoup de succès à cette époque", nous explique Frédérique Dufour, actuel président. "Je pense aussi qu'ils aimaient bien ce mot qui correspondait bien à leur état d'esprit. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de ceux qui étaient déjà là en 1972, dont Philippe Hamaide qui est toujours gille, et ils seront fêtés lors de notre banquet spécial du 5 novembre."

Car pour marquer le coup de cette année jubilaire, outre ce banquet, les "Incos" ont organisé plusieurs événements tout au long de l'année.

Mais parmi les membres historiques de la société, l'un d'entre eux manquera cruellement lors de cette année de célébration. Michel Bizoux, deuxième président, pendant 10 années, de la société et qui en a été le secrétaire durant 30 autres, est en effet décédé pendant la première vague du covid, en 2020. "Cela a vraiment été une lourde perte pour notre société car il représentait beaucoup pour nous. Il était la cheville ouvrière de notre société. Egalement secrétaire de l'ADF, il connaissait tous les rouages du folklore binchois et c'est avec une pensée émue que nous célébrerons notre 50e anniversaire sans lui."

Un cinquantième anniversaire qui sera fêté comme il se doit lors du Carnaval 2023. "Une année jubilaire sans Carnaval, c'est un peu triste c'est certain. Mais nous feront tout pour lui rendre hommage l'année prochaine ! Nous sommes impatients de pouvoir retrouver notre folklore."

A noter que les démarches ont été entamées pour que la société puisse devenir Royale et ce dès le prochain Carnaval.