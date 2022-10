Les problèmes de mobilité et d’incivilité aux abords de Marche-lez-Ecaussinnes discutés au conseil communal

C’est inhabituel mais pourtant parfois nécessaire, une interpellation citoyenne a été faite lors du dernier conseil communal d’Ecaussinnes. Un citoyen se soucie en effet des problèmes de mobilité aux abords du centre de Marche-lez-Ecaussinnes ainsi que des problèmes d’incivilité causés par les clients du Night Shop situé à proximité.

"En été, bon nombre d'enfants jouent à pied ou à vélo. En période scolaire, ce lieu est fortement fréquenté par les enfants des deux écoles présentes à proximité: l'école communale de Marche et l'école Saint-Géry. Les voitures arrivent à très grande vitesse au carrefour, malgré une visibilité réduite sur cet axe. Cette situation est rendue plus problématique par la présence de véhicules stationnés en double file qui viennent se réapprovisionner au night shop. Que comptez-vous faire pour améliorer la sécurité aux abords du carrefour de la Place de Marche-lez-Ecaussinnes ? Envisagez-vous d'effectuer plus régulièrement des rondes aux abords du night shop pour interpeller de manière préventive les automobilistes qui stationnent en double file ?", se questionne le citoyen avant de poursuivre.

"Je souhaite également vous interpeller concernant les problèmes liés à la présence du night shop. Pour rappel, il s'agit d'un magasin, et non d'un café, a plusieurs reprises, des gens s'y installent pour consommer leur boisson alcoolisée et ne se limite pas à la devanture du magasin mais s'installe sur les marches d'escalier ou les appuis de fenêtre des propriétés voisines. Quelles actions comptez-vous entreprendre ?", poursuit-il.

Des questions auxquelles le bourgmestre, Xavier Dupont, et l'échevin Philippe Dumortier ont pu répondre. "Des rondes sont régulièrement effectuées par la zone de police aussi bien à cet endroit que dans l'ensemble des quatre communes de la zone. Ces rondes sont parfois interrompues pour intervenir sur des cas plus urgents mais dans l'ensemble, les policiers passent plusieurs fois dans la journée à cet endroit", répond Xavier Dupont. "Malheureusement, le night shop n'est en réalité pas un night shop. L'établissement est considéré comme une librairie dans la banque carrefour des entreprises. Il n'est donc pas soumis à des heures d'ouverture et de fermeture."

Un détail qui a toute son importance dans ce cas-ci mais sur lequel la commune ne peut rien faire. "Un texte de loi avait été déposé pour que les commerces soient soumis au règlement communal. Malheureusement, cela échappe toujours finalement à notre autorité", explique Xavier Dupont. "Nous avions tout de même auditionné le gérant en septembre dernier, en compagnie du Chef de Corps de la zone de police. Depuis lors, les forces de police n'ont reçu aucun appel pour des problèmes survenus à cet endroit. Je vous invite donc à contacter la police lorsque des faits similaires se produisent afin que nous ayons des traces nous permettant de mettre en place des démarches. Elles pourront conduire à une imposition des heures de fermeture voire à une fermeture administrative de l'établissement."

Au niveau mobilité, des travaux sont également effectués à cet endroit de Marche-lez-Ecaussinnes pour accroître la sécurité aux abords du carrefour. "Les travaux en cours vont permettre la création d'un plateau obligeant les automobilistes à ralentir. Les cyclistes auront quant à eux droit à des aménagements spécifiques leur permettant de se trouver hors du champ des voitures. Pour le problème des doubles files, nous ne pouvons malheureusement rien faire", conclut Philippe Dumortier.