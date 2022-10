Procès de la Strada à La Louvière : sans surprise, la Ville rejette la faute sur Wilhelm & co.

Depuis jeudi dernier, le procès de la Strada qui met face à face la Ville de La Louvière et le promoteur Wilhelm and co. bat son plein. Ce lundi, c'était au tour de la Ville de plaider sa cause auprès du tribunal de première instance.

Jeudi dernier, Wilhelm & co. avait exposé ses nombreux arguments qui mettaient en faute la Ville dans ce dossier de longue haleine. Ce lundi, c'était au tour de la Ville de plaider et de renvoyer la balle à son adversaire.

L'enjeu est énorme puisqu'il concerne le coeur de la Cité des Loups avec, comme épée de Damoclès sur la tête des Louviérois, la menace de Wilhelm & co. qui réclame 72 millions d'euros de dédommagement soit plus de la moitié du budget de la Ville. "

Une somme qui est basée sur le fait que le marché s'est déroulé dans les temps, que le projet ait été réalisé sans souci et en calculant le maximum de bénéfices qu'ils auraient pu retirer du projet si tout s'était bien passé

", a plaidé Me Dominique Gérard, un des représentants de la Ville.

"Or, c'est loin d'être le cas..."

Pour les avocats de la Ville, cette dernière a pourtant "fait ses meilleurs efforts" pour que tout se déroule bien. "A chaque nouvelle mouture du projet concoctée par Wilhelm & co., la Ville a assumé les missions qui lui incombaient", explique Me Patricia Minsier qui a relaté tout l'historique du dossier en séance. "Dans ce dossier, on a l'impression que Wilhelm & co s'est mis en position de victimisation sur de nombreux plan et plusieurs incidents sont venus émailler les relations entre les deux parties. Les plans de la Place des Fours Bouteille, élément central du projet, n'ont ainsi jamais fait l'objet de remarques de la part du promoteur pour ensuite ne plus convenir. Autre exemple, le dossier de la Cour Pardonche, un site en dehors de celui de la Strada, auquel la Ville avait donné son accord pour des logements mais qui, selon Wilhelm & co. entrait en concurrence avec leur projet."

La caducité du marché en question

La saga du cinéma Imagix et celle du Cora sont d'autres point de conflits entre les deux parties mais ce qui avait terminé les relations de façon définitive, c'était la décision par la Ville de rendre caduque le marché public conclu avec la société bruxelloise. "La société Wilhelm & co. avait elle-même admis ne pas pouvoir réaliser le projet non seulement tel qu'il avait été imaginé en 2008 mais surtout tel qu'il avait été corrigé lors de la signature de la dernière convention en date, en 2018 à peine", continue Me Gérard. " On parle de caducité d'un projet lorsqu'il n'est définitivement plus réalisable matériellement, ce que conteste Wilhelm & co. Or, c'est bien le cas, le projet tel quel n'est plus réalisable. C'est un peu comme si on nous vendait une Villa 4 façades et qu'à la place, on nous proposait un appartement deux pièce qui nous coûterait plus cher car le prix du terrain et des matériaux ont augmenté. C'est bien le cas ici car, par exemple, d'un projet à rayonnement régional, on est passé à quelque chose de local en totale contradiction avec le tissu commercial en place."

Et à Me Gérard de conclure les débats du jour : "Wilhelm & co dresse un portrait terriblement manichéen de la situation dans ce dossier C'est la méchante administration publique qui n'a de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais comment être crédible quand, en 14 ans, seuls 10% du projet initial ont été réalisés tout en réclamant 72 millions d'euros d'indemnités ? Je me demande aussi dans quel but la Ville pourrait-elle torpiller volontairement ce projet, comme le déclare Wilhelm & co. alors qu'il s'agit d'un marché de première importance pour elle. La Ville a probablement trop longtemps fait confiance à un promoteur qui n'y arrivait pas. Et dont les marche en avant et arrière incessantes traduisent simplement un manque de vision. Le promoteur a fait preuve d'un manque de vision dans un dossier complexe dont toutes les contraintes n'ont pas été prises en considération et ce dès le départ."

Suite des débats ce jeudi à la deuxième chambre civile du Tribunal de Première Instance de Mons.