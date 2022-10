La fresque de la petite Mawda à nouveau vandalisée à La Louvière : "Un acte inacceptable"

La fresque dédiée à la petite Mawda, décédée lors d'une course-poursuite entre policiers et migrants, a été vandalisée dans la nuit de ce lundi à mardi.

Le 10 juin 2022, la fresque en l'honneur de la petite Mawda était inaugurée en même temps que l'aire de jeu qui se trouve juste à côté dans la Cité du Bocage à La Louvière. Ce mardi matin, c'était la stupeur dans le quartier. La fresque a à nouveau été vandalisée.

La mention "Tous migrants" a été barrée pour laisser un message relatif à l'affaire de la petite Lola qui a perdu la vie le week-end dernier de façon certes dramatique, mais qui ne devrait pas faire l'objet de tels actes. "A La Louvière, ville où nous prônons l'acceptation des autres, peu importe leur origine, cet acte est inacceptable et je le condamne fermement", s'est insurgé Jacques Gobert sur les réseaux sociaux. "Non seulement cette dégradation porte atteinte à la mémoire de Mawda et à sa famille, mais nuit aussi à l'image de l'ensemble des Louviérois. La dégradation de cette oeuvre, symbole de notre solidarité envers les populations du monde entier, est également une attaque à nos principes démocratiques fondamentaux que nous ne pouvons pas tolérer !"

Selon un communiqué de la Ville, "cette dégradation ne constitue pas seulement une nuisance. Elle représente un acte d'intolérance, de haine et de racisme inadmissible que condamne fortement la Ville de La Louvière."

Les autorités locales ont décidé de porter plainte afin de faire la lumière sur cette affaire. "J'espère sincèrement que les auteurs seront identifiés et poursuivis pour cet acte inqualifiable."

La fresque, quand à elle, sera restaurée dans les plus brefs délais.