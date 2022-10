La Louvière : le projet de reprise du Parc Boël par la Ville approuvé par IDEA - Coeur de Hainaut

Fin mai 2023, la Ville de La Louvière annonçait avoir trouvé un accord avec Duferco pour le rachat du Parc Boël ainsi que du château qui s'y trouve. Le but ? Rendre ce vaste espace aux Louviérois en l'aménageant et en le valorisant. Ce lieu emblématique a un rôle à jouer dans la stratégie de développement urbain de la Ville de La Louvière et plus largement du cœur du Hainaut", nous avait annoncé à l'époque Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. "Une ouverture au public permettrait d'améliorer le cadre de vie des habitants tout en renforçant l'offre touristique et culturelle du territoire. Cela permettrait également de stimuler le développement d'écosystèmes régionaux conformément à la volonté exprimée dans la stratégie du développement urbain du cœur du Hainaut."

Ce mardi une nouvelle étape dans l'acquisition a été franchie dans ce processus. "Aujourd'hui, le Conseil de Développement Economique de l'IDEA - Cœur de Hainaut a validé notre projet de reprise du Parc et du Château Boël", a écrit Jacques Gobert sur les réseaux sociaux. "Cette étape nécessaire nous permettra d'investir les 6.300.000€ (subsidiés à 90%, notamment par des Fonds FEDER, ndlr) pour l'acquisition et la réalisation d'une partie des travaux de ce bien emblématique de notre région."

En acquérant cet endroit, la Ville souhaite ouvrir le parc aux Louviérois afin qu'ils puissent accéder à un espace vert de qualité en centre-ville.

Le château sera quant à lui utilisé comme espace de rencontres et de discussions économiques.

La balle est désormais dans le camp de la Région Wallonne.

En plus des Fonds FEDER, d'autres subsides sont en cours de procédure afin d'aménager le parc.