La piscine de Binche va bel et bien rouvrir malgré la crise énergétique

En prélude au conseil communal qui avait lieu ce lundi, le bourgmestre a confirmé, malgré les rumeurs qui annonçaient le contraire, que la piscine rouvrirait bien ses portes et ce malgré la crise énergétique en cours. "La volonté de la Ville est de rouvrir la piscine dès que possible", nous a confié Laurent Devin. "Seul changement notable lors de la réouverture, le prix d'entrée qui sera majoré d'un euro, ce qui permettra de "récupérer" à peu près 55.000 euros."

Un montant qui ne sera pas négligeable lorsqu'on sait que gérer la piscine communale coûte à la Ville environ 570 000 euros par an. "La piscine de Binche touche à peu près 50.000 personnes par an ce qui représente 70 000 entrées. On sait l'importance que représente la piscine pour les Binchois. Les travaux effectués ces deux dernières années, d'un montant approximatif de 2 millions d'euros portaient notamment sur la réduction des pertes énergétiques."

Isolation de la toiture, de la façade, nouveau crépis, nouveau bardage extérieur, nouvelle étanchéité des bassins, rehausse des plages, carrelage des plages et des bassins, remplacement des douches, remplacement des sanitaires, mise aux normes du système de traitement de l'eau (filtre à sable, nouvelles pompes, nouveau bac tampon,...), installation d'une nouvelle chaufferie, mise aux normes de l'électricité par du LED, tels sont les travaux effectués.

De plus, la piscine a été entièrement remise aux normes pour l'accueil des PMR avec de nouvelles douches, de nouvelles cabines, un système de mise à l'eau, des places de parking dédiées etc.. et a reçu la "pastille verte" le label qui agrée cet accueil.

Cela dit, pour faire des économies, la température de l'eau du grand bassin sera baissée d'un degré et passe de 28 à 27°. La température du petit bassin reste inchangée à 29 degrés. La piscine sera par contre ouverte une demi-heure plus tôt qu'auparavant pour satisfaire les nageurs matinaux, avant que les écoles n'investissent les lieux.

Quand au planning concernant la prochaine réouverture, trois dates sont à retenir. "Le 7 novembre, les travaux seront terminés et la fonctionnalité et la conformité de la piscine seront examinées. Le 14, une nouvelle analyse sera faite sur base des observations faites une semaine auparavant et le 21 novembre, logiquement, la décision d'ouvrir ou pas reviendra au Collège. Mais je le répète, notre volonté est bel et bien que la piscine rouvre le plus vite possible", a conclu Laurent Devin.