Ancienne star de la téléréalité, la Binchoise Harmonie Rouffiange déballe tout sur scène pour ses dix ans de carrière

La vie d'une comédienne professionnelle regorge de rebondissements en tous genres. Entre castings ratés, difficultés de se faire une place dans un monde impitoyable, expériences foireuses, Harmonie Rouffiange en avait gros sur la patate lorsqu'elle a écrit son spectacle baptisé Surréartiste. "Mon spectacle retrace en quelque sorte mes dix ans de carrière, les péripéties que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait ce métier", explique celle qui a notamment participé à l'émission de la RTBF Le Grand Cactus, à la série Unité 42 ou encore à la web série Presque Normal. "Je parle de mes galères, des bons et des mauvais moments de ma carrière. Je joue de nombreux personnages rencontrés au fil de mes aventures. J'évoque aussi ma participation à une émission de téléréalité qui ne s'est pas si bien passée que cela."

Il y a une dizaine d'année, la comédienne binchoise Harmonie Rouffiange participait en effet aux Ch'tis à Las Vegas mais, de ses propres mots, ce n'était pas l'expérience la plus inoubliable de sa vie. "Durant un bon moment, j'ai eu honte d'avoir mis les pieds là-dedans. Mais bon, j'étais jeune et j'avais du temps libre sans compter que, simplement, il fallait bien subvenir à mes besoins. Dans mon spectacle, je dénonce un peu ce qui se passe dans ce genre d'émissions et, comme je le fais souvent lorsque je donne des cours de théâtre, j'explique les dangers qu'elles peuvent représenter pour les jeunes."

La Binchoise sera donc prochainement sur les planches du Théâtre communal, à domicile, pour défendre son spectacle. "Ce n'est pas la première fois que je monterai sur cette scène mais c'est bien la première fois que ce sera un spectacle que j'ai écrit. C'est assez incroyable car c'est sur cette scène que, à l'âge de six ans, j'ai décidé que je deviendrais comédienne. Beaucoup n'ont pas cru en moi mais je suis parvenue à vivre de ma passion."

Une passion qu'Harmonie partagera donc avec son public le 19 novembre prochain. Infos et réservation sur le site du Théâtre Communal de Binche.