Fresque de Mawda vandalisée à La Louvière : "Les racistes veulent nous diviser, ne nous laissons pas enfumer par eux !"

Ce mardi matin, à la plus grande stupeur de tout un quartier, la fresque dédiée à la petite Mawda dans la cité du Bocage a été retrouvée vandalisée par un individu tenant des propos clairement xénophobes faisant écho à l'affaire de la petite Lola, dont le corps a été retrouvé la semaine dernière dans une valise en France. Ce mardi, Jacques Gobert avait réagi de façon virulente à cet acte intolérable. Ce mercredi, c'est au tour de l'association "La Marche des Migrants", qui avait contribué à l'installation de la fresque, de réagir à ce fait. "C'est la deuxième fois que cette fresque est vandalisée de cette façon par des gens qui n'ont d'autre objectif que d'attiser le racisme et le rejet de l'autre" a précisé l'association dans un communiqué. "Non, ce n'est pas la migration qui a tué la petite Lola mais une personne qui avait sans doute des problèmes mentaux. Cela n'a rien à voir avec la question migratoire ou la nationalité. Le message de ces vandales est ridicule et veut utiliser ce fait divers pour imposer l'idée que les étrangers seraient responsables de tous nos malheurs et de tous les crimes."

Avec cette fresque, l'association voulait évidemment faire passer un message de solidarité plutôt que de haine. "L'esprit de cette fresque était d'exprimer une solidarité avec toutes les femmes, hommes et enfants obligés de fuir leur pays pour échapper à des persécutions. Nous voulions rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie sur le chemin de l'exil. Nous souhaitions aussi attirer l'attention sur les conditions de vie faites aux demandeuses et demandeurs d'asile et aux personnes sans-papiers."

Pour l'association, la dégradation de la fresque est inacceptable. "Les racistes veulent nous diviser, ne nous laissons pas enfumer par eux !", conclut le communiqué.