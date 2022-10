Le Groupe Jolimont reçoit un subside de 500 000 euros pour un projet d'économie durable

Indigho, pour Inventaire Numérique de Durabilité Intégré pour Groupes Hospitaliers, c'est un projet destiné à recycler les matériaux destinés à la décharge lors d'aménagements des bâtiments du groupe Jolimont. L'idée est de répertorier tous les éléments susceptibles d'être réutilisés par un autre service ou une autre institution lorsque des travaux sont réalisés. "En clair, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on est contraint de faire des aménagements dans un service par exemple, on va au plus vite et on détruit tout avant d'envoyer les déchets produits à la décharge", nous explique Etienne Lequenne, du Groupe Jolimont. "Le projet Indigho va nous permettre de réaliser un inventaire des ressources possibles des 300.000 m² de surface du Groupe, tous sites confondus."

Prenons l'exemple d'une porte en bon état d'un service X qui doit être réaménagé. Elle pourrait très bien servir à un service Y, sur un autre site, qui a également besoin d'une porte. "Dans un groupe comme celui de Jolimont, il existe énormément d'aménagements effectués tous les ans. Lors de ces derniers, nous sommes obligés de tout jeter. Or, le système Indigho va nous permettre de faire de l'économie circulaire et durable. Au niveau budgétaire, les économies pourraient être également non négligeables car tout balancer à la décharge, cela coûte cher. Ce même si démonter proprement, pour reprendre cet exemple, une porte coûtera plus cher, car prendra plus de temps, que la démolir."

Indigho, c'est donc un programme informatique qui va répertorier, scanner, tout le patrimoine de "déchets" qui pourraient être réutilisés pour autre chose et même pour d'autres infrastructures hospitalières ou similaires. "Si au départ, ce système est prévu uniquement pour le groupe Jolimont, il est possible qu'il soit étendu à d'autres institutions à l'avenir. Imaginons, par exemple, une école qui, toujours pour reprendre le même exemple de la porte, en ait besoin, eh bien il serait tout à fait possible de lui fournir."

Pour un budget de 870 000 euros, subsidié donc pour près de 500 000 euros, le projet Indigho pourrait se concrétiser d'ici deux ans.