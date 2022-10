Un parcours Vita dans le bois de la Case à Leval

Lors du deuxième confinement de 2020, Fred Tilmant avait donné de sa personne pour remettre en état le Bois de la Case situé dans le centre de Leval, à proximité de son domicile. D'abord seul, avec sa brouette et sa pelle. Ensuite accompagné par de nombreux bénévoles et enfin, par les ouvriers communaux. Un peu moins de deux ans plus tard, un parcours Vita d'1,1 kilomètre est né sur le site réhabilité. "Il fallait faire quelque chose pour que les dépôts cessent", a commenté l'échevin des Sports. "On a retrouvé des trucs incroyables dans ce bois qui méritait bien un bon nettoyage. Des meubles, des machines à laver, des tenues de pêcheur... Il fallait faire quelque chose pour éviter des récidives et c'est comme ça qu'est né le projet du parcours santé."

Un parcours d'un petit peu plus d'un kilomètre dans un bois désormais propre. "La crasse attire la crasse et je me dis que si l'endroit est propre et entretenu mais surtout, réapproprié par les habitants du quartier, il va rester en bon état. Déjà, depuis plusieurs mois, je constate que les gens reviennent dans le bois pour s'y balader ou pour promener leur chien. Il s'agit là d'un projet auquel je tiens beaucoup donc je ne peux qu'être satisfait de la tournure des choses. Les ouvriers communaux vont continuer à entretenir le site mais ils ne peuvent pas se trouver sur place tout le temps. Et s'il y a de l'activité dans le bois, j'ose espérer que les pollueurs se feront plus rares..."

S'il doit encore être inauguré officiellement, le parcours Vita est d'ores et déjà praticable.