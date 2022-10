Braine-le-Comte : des navettes gratuites pour PMR mises en place dans les cimetières pour le 1er novembre

La Toussaint arrive à grands pas, l’occasion pour beaucoup d’aller se recueillir sur la tombe de leurs défunts. A Braine-le-Comte, afin de garantir la quiétude du recueillement durant la période de la Toussaint, il est de coutume d’interdire, une semaine avant et après le 1er novembre, l’accès intérieur des cimetières aux véhicules. Étant donné l’étendue du cimetière de Braine-le-Comte, et dans l’objectif d’aider les personnes à mobilité réduite, ces dispositions sont légèrement modifiées cette année.

Une navette pour les PMR le premier novembre

Cette année, un accès en voiture, pour les personnes bénéficiant d’une autorisation, sera encore possible le vendredi 28 octobre et le lundi 31 octobre, uniquement entre 12h et 15h. Le mardi 1er novembre, les fossoyeurs communaux organiseront, à leur initiative, une navette gratuite en camionnette, à l’intérieur du cimetière, pour transporter les personnes âgées ou ayant des difficultés. Celles-ci pourront ainsi se déplacer au plus près de la sépulture sur laquelle elles souhaitent se recueillir. Un départ sera organisé au maximum toutes les 30 minutes depuis l’entrée du cimetière communal.

Toussaint 2022 : autres infos importantes

"Nos six cimetières brainois ont obtenu le Label "Cimetière nature". Les allées des cimetières font donc l'objet d'une gestion différenciée afin d'y favoriser le développement de la biodiversité et le respect de la nature", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Dès lors, et comme indiqué dans le règlement général des cimetières (articles 92 à 96), les décorations florales doivent être déposées sur les pierres tombales et pourront être enlevées uniquement à partir du 21 novembre 2022."

"Les déchets provenant du nettoyage des tombes ou les emballages de décorations florales doivent obligatoirement être déposés dans les poubelles disposées dans les cimetières à cet effet. Une navette gratuite pour les PMR à la Toussaint. Pour rappel, et comme annoncé précédemment dans notre brochure communale, sur notre site web et aux entrées des cimetières, les travaux d'aménagement et de nettoyage des tombes et des monuments funéraires ont dû être achevés pour ce mardi 25 octobre 2022. Aucune nouvelle construction ne pourra être entamée avant le mardi 8 novembre 2022 (8h)", conclut la Ville de Braine-le-Comte.