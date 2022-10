L'éclairage public à La Louvière sera éteint la nuit du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

Comme dans les autres communes de la Communauté Urbaine du Centre, l'éclairage public louviérois sera éteint dès ce 1er novembre et ce jusqu'au 31 mars.

Les instances communales de La Louvière ont indiqué jeudi dans un communiqué que l'éclairage public de l'entité louviéroise sera éteint de minuit à 5 heures du matin, du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. "Pour la Ville de La Louvière, l'un des principaux postes de consommation d'électricité est l'éclairage public; agir sur son fonctionnement permet d'enregistrer rapidement des économies tant énergétiques que financières."

Les instances communales ont par ailleurs souligné qu'une "plus grande sélectivité dans l'extinction de l'éclairage communal pourra être possible dans le futur mais nécessitera des études et investissements."

La société ORES sera sollicitée afin d'intervenir localement en cas d'événements locaux nécessitant le maintien de l'éclairage public au-delà de minuit.