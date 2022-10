Procès de la Strada à La Louvière : la Ville et Wilhelm&co. se rendent coups pour coups (Vidéo)

Ce jeudi marquait le dernier jour des plaidoiries liées au procès de la Strada qui voit s'affronter d'un côté Wilhelm&co., promoteur immobilier qui avait remporté le marché en 2008 déjà et de l'autre, la Ville de La Louvière qui, estimant que le projet ne pouvait plus être réalisé tel qu'il avait été imaginé au départ, a déclaré la caducité dudit marché public.

Dans le coin droit du ring, la société bruxelloise, accusant de nombreux projets réalisés avec succès dont celui de l'Esplanade à Louvain-la-Neuve, qui réclame la bagatelle de 72 millions d'euros à la Ville de La Louvière pour rupture injustifiée d'une convention signée en 2018 avec la partie opposée. "La Ville avait tout à fait le droit de mettre fin au marché mais lorsqu'on agit comme cela, il faut une indemnité et c'est l'enjeu de ce procès, que Wilhelm&co. soit indemnisé par rapport au préjudice subi", explique Me Yves Moreau, un des défenseurs du promoteur immobilier. "Les frais dépensés en pure perte, la cote-part qu'il aurait eu dans la marge en vendant et le rendement de ces fonds pendant la période. On a viré Wilhelm&co. du projet, il faut les indemniser. C'est aussi simple que cela."

Dans le coin gauche, accusant 150 ans d'histoire et un riche passé industriel, la Ville de La Louvière qui estime que le montant réclamé ne correspond pas à la réalité. "Le modèle de calcul du promoteur dans le monatnt réclamé procède de la même logique que s'il avait effectué le contrat", a plaidé Me Dominique Gérard, représentant de la Ville. "Par la suite il imagine le marché tel qu'il aurait dû l'être et la marge qu'il aurait pu faire en revendant le tout comme si tout s'était bien passé, c'est-à-dire si le centre commercial avait pu ouvrir en 2014 comme c'était prévu à la base. Dans ce dossier il y a beaucoup trop de "si". Si le permis avait été délivré, si les travaux avaient été terminés dans les temps etc... Wilhelm&co. a de son côté tiré à boulets rouges sur l'expert qui a signifié que ce raisonnement n'était pas cohérent mais aucune remise en question n'a été entendue de leur part quant à ces chiffres. En résumé, en réclamant 72 millions d'euros à la Ville, si Wilhelm&co. obtenait gain de cause, il recevrait beaucoup plus que si les travaux auraient été réalisés dans les temps."

Durant trois jours de procès, les deux camps se sont rendus coups pour coups. Aucune mise au tapis n'ayant eu lieu durant les débats, aucune des deux parties n'a obtenu le K.O. de l'autre. La juge devra donc compter les points et pour ce qui est de celui qui obtiendra la ceinture, il faudra attendre sa décision qui a été fixée au 1er décembre.