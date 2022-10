Soignies : des subsides octroyés pour la mise en place d’un point de réparation et de vente de vélos

Transformer des déchets en ressources, voilà la dernière volonté de la Wallonie qui a mis un plan de relance en place afin d’offrir des subsides aux villes et communes agissant en ce sens. La Ville de Soignies fait partie des sélectionnées, se partageant ainsi un total de 14 millions d’euros de subsides. 78 400 euros vont être octroyés à cette dernière pour mettre en place un point de réparation et de vente de vélos de réemploi en gare de Soignies. Il prendra place sur le site de l’ancienne halle aux marchandises de la gare SNCB.

"Le Gouvernement wallon, sur proposition de la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, a validé la liste des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "déchets-ressources" qui fait partie des actions du Plan de relance de la Wallonie. Concrètement, il s'agit de 72 projets répartis à travers la Wallonie. Leur point commun ? Faire en sorte que ce qu'on considérait encore comme un déchet bon pour la poubelle ou le recyclage devienne une ressource et soit réutilisé. Au total, ce sont plus de 14 millions d'euros qui sont investis pour permettre aux porteurs de projet de concrétiser, sur le terrain, l'action imaginée", indique le gouvernement wallon.

C'est en ce sens que le projet de la Ville de Soignies a été retenu. Il permettra de répondre aux différents objectifs de ce plan de relance. "En Wallonie, nous générons en moyenne chaque année un peu plus de 500 kg de déchets ménagers par personne. Le plan wallon des déchets-ressources, adopté en mars 2018 par le Gouvernement wallon, comprend plus de 750 actions dont le but est de prévenir, réutiliser, trier, préparer au réemploi et recycler les déchets, en tant que nouvelles ressources", poursuit le gouvernement wallon.

"C'est dans cette optique que la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, a lancé l'appel à projets "déchets-ressources" dont les trois objectifs étaient de soutenir les acteurs économiques dans différentes thématiques prioritaires du plan wallon des déchets-ressources pour le déploiement d'une Wallonie plus circulaire. Il vise également à renforcer la prévention des déchets, le réemploi et la préparation au réemploi ainsi que faciliter et amplifier le recyclage de qualité, le prétraitement et la valorisation matière de catégories de déchets."

"Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas ! Le Wallon utilise en moyenne 33 tonnes de matières et de ressources naturelles extraites chez nous et à l'étranger par an. C'est plus du double de la valeur moyenne européenne, qui est de 14 tonnes par habitant et par an. Les marges de progression pour réduire notre empreinte sur l'utilisation des ressources sont donc bien réelles. Elles reposent sur des solutions alternatives et innovantes dont celles que nous proposent les 70 porteurs de projets que je tiens à féliciter. Grâce à leur imagination et leur investissement dans cet appel à projets et aux actions qu'ils vont mettre en place, nous balayons un large spectre de ce qui ne sera plus demain des déchets liés, à la construction, à la pratique du sport, à la décoration, à l'habillement et à l'alimentation, par exemple. Cette émulation est très motivante", conclut Céline Tellier.

Le projet de la Ville de Soignies propose donc de créer un point de réparation et de vente de vélos dans la gare de Soignies. Le projet a des objectifs économiques, sociaux et écologiques en termes d'allongement de la durée de vie des vélos, de réinsertion des travailleurs sur le marché du travail et d'expérimentation de modèles commerciaux dans l'économie fonctionnelle.