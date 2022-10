Du changement dans les cimetières manageois à la veille de la Toussaint

Il ne sera notamment plus possible d'accéder aux cimetières en voiture le 1er novembre.

La dernière mouture du règlement dans les cimetières manageois datait de 2011, c'est donc dire si le règlement en vigueur dans les cimetières manageois avait besoin d'un petit coup de rafraîchissement. Parmi les mesures qui ont été prises, celle qui concerne l'accès aux cimetières en voiture. "Certaines personnes à mobilité réduites pour la plupart, ont l'autorisation d'accéder aux cimetières en voiture de manière à limiter leurs déplacements", explique Bruno Pozzoni. "Par souci de sécurité, on a décidé de limiter cette possibilité à l'après-midi les 30 et 31 octobre ainsi que le 2 novembre. Le premier novembre par contre, il ne leur sera plus possible de rentrer en voiture dans les cimetières."

Autre changement dans le règlement, les personnes qui seront enterrées en champ commun, c'est-à-dire en pleine terre, ne pourront plus bénéficier par la suite d'une pierre tombale ou d'un caveau. "On doit se référer à un décret qui date de 2019 et qui exige aux cimetières de mettre en place des zones dédiées au champ commun et aux concessions. Parfois, malheureusement, il arrive que, par manque de moyen, une personne soit enterrée en pleine terre par manque de moyen de la famille qui avait jusqu'alors cinq ans pour dresser une sépulture digne de ce nom. Cela ne sera plus possible désormais sauf si on exhume le corps pour le déplacer dans la partie adéquate du cimetière.""

Dernière modification majeure du règlement, la possibilité d'utiliser des cavurnes, c'est-à-dire des urnes qui seraient placées au sol, à la manière d'une tombe.