Ecaussinnes va accueillir son premier salon de la santé, du bien-être et des séniors ce dimanche

La santé, le bien-être et les séniors à l’honneur ce 30 octobre à l’occasion du premier salon de la santé, du bien-être et des séniors d’Ecaussinnes. Il rassemblera plus d’une trentaine d’intervenants qui présenteront leurs services et leurs activités et répondront aux différentes questions des visiteurs. Cinq conférences seront également proposées tout au long de la journée.

"Transport médical, coaching sportif, massothérapie, magnétisme, massage bien-être et shiatsu, yoga, aromathérapie, méditation familiale, service de lutte contre la maltraitance des aînés, ergothérapie, lithothérapie, psychomotricité relationnelle, maison médicale et bien d'autres choses feront l'honneur de leur présence", indique Véronique Sgallari, échevine des séniors et de la santé à Ecaussinnes. "Il sera également possible de découvrir, en jouant, les avantages de bouger pour la santé grâce à la présence de la Game Truck de l'observatoire de la santé de la Province du Hainaut."

Cinq conférences complèteront la liste des activités proposées par les différents intervenants. Elles commenceront à 10h30 par une présentation de Nik Nak sur "Sleepifox, la première couverture lestée belge". A 11h15, ce sera au tour d’Harmonisation de présenter le magnétisme humaniste. A midi, les visiteurs auront droit à une prise en charge intégrative grâce à la collaboration des meilleurs médecins de la médecine traditionnelle et des thérapies complémentaires. A 13h, le yoga sera à l’honneur grâce à Joëlle Seghers et, enfin, Ergo 2.0. se chargera d’animer la dernière conférence ayant pour thème l’ergothérapie. Des séances de yoga seront également dispensées de 14h30 à 15h.

Le rendez-vous est donc donné le 30 octobre prochain au sein de la salle des réceptions de la ferme de Restaumont, de 10 à 16h. L’entrée sera totalement gratuite. Bar et petite restauration se chargeront de rassasier les visiteurs.