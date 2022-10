L'échevine binchoise Natacha Leroy désignée déléguée provinciale MR pour le Hainaut

Lors du Conseil du MR du 24 octobre dernier, Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme, président de la Fédération Provinciale du Hainaut, ont désigné Natacha Leroy au poste de déléguée provinciale du Hainaut."Je suis convaincu que Natacha, qui connait bien le Hainaut (elle avait rejoint la liste pour les élections fédérales en 2014 et en 2019), apportera une plus-value certaine par son enthousiasme et sa disponibilité, au travail collectif que nous allons mettre en œuvre en perspective du "grand chelem" électoral de 2024",s'est exprimé Daniel Ducarme dans un communiqué.

En tant que déléguée provinciale, l'échevine binchoise aura notamment comme mission, en collaboration avec Denis Ducarme, d’assurer le lien entre la Fédération provinciale, ses fédérations d’arrondissement et ses sections, de soutenir les fédérations d’arrondissements et les sections dans leur travail quotidien, d’informer les sections et mandataires des règles qui leur incombent et de contribuer à l’organisation de la campagne du MR lors des différents scrutins.