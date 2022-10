La Louvière : Antoine Wielemans (Girls in Hawaii) en solo et en français au Central

Vattetot-sur-Mer, c'est un petit village sur la côte normande, à proximité des célèbres falaises d'Etretat. C'est là qu'au début de 2020, Antoine Wielemans, un des membres du groupe Girls in Hawaii, s'est exilé pour écrire son premier album solo. Un album écrit en français, une démarche inédite pour celui qui d'ordinaire écrivait exclusivement en anglais pour son groupe. "Girls in Hawaii, c'est une aventure incroyable mais notre processus de création est très lent, chronophage et j'avais envie de rencontrer d'autres gens et de vivre la musique d'une autre manière, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire en français, ce qui était impossible de faire pour Girls", nous a confié le chanteur bruxellois. "J'avais déjà un peu imaginé de partir en solo en anglais mais ça n'avait aucun intérêt puisque ça sonnait comme du Girls in Hawaii. Au départ c'était simplement un essai, une tentative, l'accouchement des premiers morceaux a été difficile mais deux ans après, c'est tout de même devenu un disque."

Mais écrire en français et en anglais, ce n'est pas exactement la même chose... "Même si on est très bon en anglais, ce n'est pas notre langue maternelle donc en général, on commence à penser ce que l'on veut exprimer en français avant de passer à l'anglais mais on ne peut jamais être certain que ce qu'on veut dire vaudra la même chose en anglais qu'en français. Notre procédé d'écriture en anglais est vraiment fastidieux tandis qu'ici, en une demi-heure, en plein élan créatif, on peut trouver directement l'inspiration en parole et en musique. Et là, linguistiquement, on ne se pose pas de question de savoir si c'est correct ou pas."

Que les fans de Girls in Hawaii se rassurent, Antoine Wielemans n'est pas près de quitte le groupe. "On travaille actuellement sur de nouveaux morceaux et on espère pouvoir sortir un nouvel album prochainement."