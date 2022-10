Les travaux de l'octroi de Bray seront terminés d'ici la fin d'année

Retardés durant leur phase un à cause d'imprévus, les travaux de l'octroi de Bray sont dans les temps et seront terminés d'ici la fin d'année.

Les nombreux automobilistes qui vont de Binche à Mons et inversément n'ont pas pu le rater, un rond-point est en train d'être créé à l'octroi de Bray qui fait la jonction entre l'avenue Léopold III et la route de Mons. L'objectif de ce giratoire est de limiter les accident et la vitesse à cet endroit particulièrement accidentogène.

Bonne nouvelle, les travaux sont dans les temps et devraient être terminés d'ici la fin d'année. "On en est actuellement à la phase deux des travaux et le rond-point en lui-même sera finalisé d'ici ce lundi", nous a-t-on confié du côté de Wanty, l'entreprise en charge des travaux. "Le chantier sera plus ou moins en pause durant les vacances scolaires et dès la rentrée, ils pourront reprendre et la phase trois pourra débuter."

Il s'agira de créer le "tourne à droite" qui permettra aux automobilistes venant de l'avenue Léopold III d'aller directement vers Mons. "Durant la phase un, nous avons subi quelques retards dus à des problèmes d'égouttage mais depuis, il n'y a plus eu de problème et l'ouvrage sera livré dans les temps soit avant la fin de l'année."

Il restera alors quelques aménagements à faire, notamment l'arrêt de bus et les accotements.