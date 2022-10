L’extension de la maison de village d’Horrues va être détruite puis reconstruite

La maison de village de Horrues va faire peau neuve. Le conseil communal de Soignies a en effet validé les conditions et le mode de passation pour les travaux de son extension. Ce chantier aura pour but de détruire l’extension de la maison de village avant de la reconstruire afin d’y accueillir des toilettes en rez-de-chaussée. Le montant des travaux est estimé à 221 990 euros.

"Le conseil communal de la Ville de Soignies a adopté ce mardi 25 octobre 2022 les conditions et le mode de passation pour les travaux d'extension de la maison de village d'Horrues. L'objectif des travaux est de démolir et de reconstruire l'extension de la maison de village d'horrues se trouvant sur la Place du Jeu de Balle afin d'y installer des toilettes au rez-de-chaussée", explique la Ville de Soignies.

"L'estimation globale du marché est de 183 463,07 euros hors TVA ou 221 990,31 euros, 21% TVA comprise", indique la Ville de Soignies. "La proposition du mode de passation consiste en une procédure négociée directe avec publication préalable. Le montant global du marché est prévu au budget extraordinaire 2022 et à la modification budgétaire N°3 sous réserve de son approbation par les autorités de la tutelle et sera financé par un emprunt et sur un prélèvement sur fonds de réserve."