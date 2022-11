La Louvière : le Winter Geek festival de retour au Louvexpo

Le Winter Geek Festival revient les 5 et 6 novembre prochains avec une foule d'animations destinées aux fans de mangas, d'anime et de jeux vidéos, entre autres.

Le Winter Geek Festival sera de retour au Louvexpo le week-end prochain avec une multitude d'activités et d'animations autour de différents mondes

Au programme de ce comic-con version louviéroise, des tournois de jeux vidéo, de la réalité virtuelle, des conférences, des ateliers, des concerts, du flipper, du retro-gaming bref un tas d'animations pour petits et grand sur le thème, entre autres, de la japanisation "Il y en aura pour tous les goûts et toute la famille dans une LouvExpo transformée en un univers geek, magique et féérique le temps d'un week-end", indiquent les organisateurs. "Le concept est simple : célébrer la culture geek au sens large et regrouper dans un même lieu les amateurs de jeux vidéo, de jeux de plateau, de mangas, de comics, de films, les collectionneurs en tout genre mais aussi les geeks qui s'ignorent et tous ceux qui souhaitent découvrir cet univers."

A noter la présence, pour les plus nostalgiques, de Peter Lorne, le chanteur du générique de Denver le petit Dinosaure ou encore les Tortues Ninja. Il donnera plusieurs concerts et participera à des séances de dédicace.

Pour les plus jeune, Jean-Marc Anthony Kabeya, le chanteur du générique des Pokemons sera également présent.

Les fans d'Harry Potter seront également servis avec la venue de la doublure française de Daniel Radcliffe, l'interprète à l'écran du célèbre sorcier.

De nombreux exposants et créateurs seront présents durant tout le week-end et proposeront des produits exclusifs et originaux pour compléter les collections des plus acharnés et/ou pour trouver quelque chose à mettre au pied du sapin.

De nombreux Food Truck seront également présents tout le week-end.